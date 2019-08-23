8月股價創歷史新低 德國商銀擬砍2000職位

全球經濟疲軟加上負利率浪潮來襲，為挽救陷入困境的經營局面，德國第二大銀行德國商業銀行 (Commerzbank AG)(CBK-DE) 正嘗試不同策略。《彭博》援引相關人士報導，該銀行考慮於 2023 年前削減額外 2000 個職缺，並在 9 月底的銀行策略會議上做出最終決定。

德國經濟萎縮以及貿易戰緊張局勢，將 Zielke 欲以消費者與企業貸款為業務主體的轉型計畫推向困境，加上對央行調降利率的預期，種種因素導致德國商銀 8 月股價跌至歷史新低。

德國商業銀行 8 月股價跌至歷史新低 (圖：Investing.com)

德國商銀在國內擁有 1000 家分行，員工人數從 2015 年底約 4.3 萬人，降至今年 6 月約 4.07 萬人。該銀行此前設立人員裁減目標，即在 2020 年前將員工人數降至 3.6 萬，不過該銀行已在今年初決定將目標維持在 3.8 萬以上。

德國商銀表示，已與德國工會達成共識，多數裁員只會在今明兩年生效。由於德國工會在當地具有強勢地位，對企業經營方式有一定程度發言權，因此外界估計，該銀行在裁減數量可能隨時間推進而減少。

德國商銀經歷 2008 年的金融危機，以及 2011 年的歐洲主權債務危機，一直努力恢復盈利，先前傳出與德意志銀行合併，最終卻談判破局，持續陷入財務困境。

德國商業銀行營收連續 3 年下滑 (圖：Bloomberg)

《彭博》此前報導，除了考慮進一步裁員外，該銀行也可能關閉數百家分行，將分行數目削減至 800-900 間。

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