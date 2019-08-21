英鎊走弱正是好時候！私募嗅到英休閒產業商機

香港首富李嘉誠近期斥 46 億英鎊巨資收購英國酒吧營運商 Greene King，李嘉誠出手的時間點，恰巧也是英鎊兌港元匯率處於近 30 年來低點之際。英國距離脫歐期限只剩兩個月，可以預見英鎊還會弱勢一段時間，再加上 Greene King 收購案，不少投資人都在討論，英鎊走低是不是讓英國資產更具吸引力了？

彭博社報導，英國國內股票比 2018 年下跌不少，若是以美元計價，更是位於 10 年低點，但分析師認為英股正在站穩腳跟，尤其是休閒產業。

英鎊歷史走勢 (圖：Tradingeconomics.com)

摩根士丹利分析師指出，私募基金對於英國休閒產業收購案尤有興趣。今年 6 月，旅遊景點營運公司 Merlin Entertainments 向運動彩券營運商 Flutter Entertainment 提出溢價 37% 的現金收購提案；連鎖酒吧營運商 TDR 對同業 Ei Group 提出溢價 39% 的收購邀約；精釀啤酒品牌 Fuller 則以高估值將釀酒事業出售給朝日啤酒 (2502-jp)。

如果從本益比、企業價值與 Ebitda 比、平均股價等因素交叉觀察，這些被收購的英國企業不見得能帶來投資報酬，但收購者可能並不這樣想。

資產管理公司 Royal London Asset Management 資深基金經理人 Richard Marwood 表示，從 Greene King 收購案可以發現，對外資而言，英國資產並不是「禁止進入區」；況且在英國還受脫歐議題影響的情況下，外資有興趣是很正面的訊號。

巴克萊分析師則認為，英國休閒產業的 freehold 型式，也就是將旗下的旅店或酒吧以長期租約出租給經營者，這對私募基金來說，是有可操作的空間存在。比如營運連鎖旅店的 Whitbread、營運釀酒廠與酒吧的 Marston’s、Greene King 等，都是這樣的型式。

彭博專欄作家 Chris Hughes 則認為，即使像 Greene King 這樣的公司沒那麼多，但近期爆發的收購潮和英鎊走弱兩大因素結合，有可能開始抵消一些脫 歐的風險。

觀察富時 100 指數與富時 250 指數最近一個月走勢，可以發現，成分股規模略小的富時 250 時數，表現相對較好一些：富時 100 指數下跌 5.19%，但富時 250 指數則只下跌 3%。這可能表示，投資人對英國消費者的行為是更加樂觀的。

本文不開放合作媒體轉載