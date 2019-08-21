「連續三年」作空的大空頭都宣布撤退！英鎊今年後市看好？

英國脫歐公投後，大空頭 BlueBay 資產管理公司做空英鎊已長達三年，但近期則回補英鎊空頭部位，並認為英國近期政治動盪，可能在延期的 10 月脫歐期限前提前舉行國會大選，無法準時脫歐。

BlueBay 投資長 Mark Dowding 早在 2016 年 2 月就開始唱空英鎊，疾呼市場低估英國脫歐的風險，而在 2016 年 6 月英國脫歐公投後，英鎊貶值幅度超過 20%。

BlueBay 做空英鎊長達三年，轉而看多英鎊。(來源：Bloomberg)

英國新首相強森七月下旬上任後，面臨分崩離析的內閣，以及 100 天內達成脫歐協議的艱鉅任務，他承諾重振士氣低落的保守黨，帶領英國在 10 月 31 日期限前準時脫歐，即使無協議脫歐也在所不惜，並強調會讓那些看衰英國的人「輸得脫褲」。

英鎊因無協議脫歐可能性升高而受創，七月大跌 4.5% 後，八月以來跌勢未止。

不過，向來看空英鎊的 Dowding 則預期，強森政府在歐盟拒絕重啟談判後，一旦 9 月 3 日的英國議會休會期結束，將面臨不信任投票，並預估英國在 10 月 31 日截止日期前離開歐盟的可能性只有 30%。

「一旦休會期結束，英國政治將變得更加清晰」，Dowding 直言，過去一周來，已經回補了 2016 年以來持有的英鎊空頭部位，如果英國脫歐再次延期，下一次可能可能轉向做多英鎊。

Dowding 說，過去一年裡，我們對前首相梅伊脫歐協議能否過關表示懷疑；現在我們懷疑強森首相能否在 10 月無協議脫歐。

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