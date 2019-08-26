韓財政部長表示 將尋求更積極的財政政策

韓國財政部長周一表示，該國將在明年實施更大更積極的財政政策，以應對一系列的經濟下行風險。

例如美中貿易爭端的不斷升級，以及該國與日本的另一場貿易爭端。

韓國經濟和金融部長洪楠基表示，政府明年已經起草了擴張性預算，儘管可能出現暫時的財政赤字。

「積極的財政策略比以往任何時候都更加重要。」洪在與執政的民主黨立法委員會晤時就下一年的預算進行磋商，並將在下個月提交議會批准。

韓國將明年的預算提高到 513 兆韓元 (4235 億美元)，比 2019 年成長 9%。

預算草案如果得到議會的通過，將使韓國的國債在 2020 年上升到其國內生產總值 39% 的上限，此數字在 2019 年為 37.2%。

此舉是因為市場擔心美國與中國之間的貿易摩擦，以及日本對韓國擴大的貿易限制，可能進一步打壓韓國經濟，因此韓國已在努力應對出口放緩和國內需求疲軟等困境。

日本對向韓國出口三種原料的規定越來越嚴格，這些原料對半導體和顯示器的生產至關重要。

日本還將韓國從可信貿易夥伴的白名單中移除，以反對去年韓國最高法院關於二戰時徵用工的裁決，要求日本公司賠償韓國於戰時被強迫勞動的受害者。

韓國的出口自去年 12 月以來一直在逐步下降，8 月份前 20 天比去年同期下降 13.3%。

上個月，韓國央行將其今年的成長前景從三個月前預測的 2.5% 下調至 2.2%。

財政部還將自己的成長預測從 2.6％至 2.7％，下調 2.4％至 2.5％。

該國財政部長表示，鑑於貿易緊張局勢不斷升級，實現成長目標並不容易。

經濟和金融部副部長 Kim Yong-beom 表示，韓國的金融市場可能會受到全球風險的影響，例如日本的貿易限制和長期的中美貿易爭端，以及美國降息的不確定性。

韓國高度依賴出口和外國資本投資，使其易受外部衝擊的影響

儘管如此，Kim 表示，韓國經濟具有足夠的彈性，可以緩解外部衝擊，理由是外匯存底增加，主權評級穩定。

根據韓國銀行的數據，截至 7 月底，韓國的外匯存底達到了 4031.1 億美元，比上個月增加了 4000 萬美元。

本月稍早時候，惠譽評級 (Fitch Ratings) 重申其對韓國的評級為「AA-」，評級前景穩定。

惠譽對亞洲第四大經濟體自 2012 年評級機構為 A + 升級以來的 AA-，在主權評級表中排名第四。

上個月，穆迪 (Moody's Investors Service) 也將韓國的評級維持在 Aa2，評級前景穩定。

Kim 重申，韓國會以先發製人和嚴厲的方式穩定外匯市場的政策，表明當局可以干預貨幣市場，以在短時間內制止過度行動導致的混亂。