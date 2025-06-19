鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-19 19:21

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英國央行 (BoE) 周四宣布維持基準利率於 4.25% 不變，此決定符合市場預期。央行表示，面對持續通膨壓力、川普的關稅政策以及以色列與伊朗衝突帶來之地緣政治不確定性，選擇暫緩降息。

英國央行維持利率不變：擔憂通膨、關稅與地緣政治(圖:shutterstock)

英國央行 9 人貨幣政策委員會 (MPC) ，目前採取「漸進且謹慎」態度調整利率，自去年 8 月以來已經 4 次降息。儘管英國 5 月通膨率從 4 月的 3.5% 降至 3.4%，仍遠高於央行 2% 目標。

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決議發布後，英鎊兌美元匯率下跌 0.1%，回落至 1.34 美元。

交易員們略微提高了對英國央行 8 月下次會議上降息 25 個基點的預期，機率已超過 80%，他們預計英國央行年底前將降息 50 個基點。

MPC 預計，受能源價格上漲影響，通膨短期回升，隨後於 2025 年稍晚隨工資成長放緩而回落。食品成本顯著上漲，特別是巧克力價格因收成不佳創歷史新高。

央行總裁 Andrew Bailey 警告，川普的關稅戰使得利率前景更不明朗。他說：「下降幅度與速度，現在籠罩更多不確定性。」

此外，中東衝突加劇引發油價擔憂，已導致油價飆升 8.5%。英國經濟在 4 月收縮 0.3%，為 2023 年最大單月跌幅。財政大臣 Rachel Reeves 則將降息歸因於工黨的審慎財政政策。

市場普遍預期，在通膨仍「令人不安地高」 ，且勞動市場雖有降溫跡象但數據未完全反映下，MPC 8 月會議將面臨艱難抉擇。