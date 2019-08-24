〈中祭美新關稅〉中國這波報復關稅 特斯拉、福特成最大受災戶

據外電報導，特斯拉 (TSLA-US) 和福特 (F-US) 是這波中國新關稅下，美國汽車製造商中損失最大的兩大車廠。

中國國務院於週五 (23 日) 宣布將針對 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 關稅，以報復美國在先前對中國價值 3000 億美元商品加徵 10% 關稅的舉措。其中汽車等產品關稅將在 12 月 5 日實施，而汽車的關稅將高達 25%，汽車零組件產品則為 5%。

此消息一出，歐美汽車大廠股價紛紛下跌，通用汽車和福特汽車股價開盤分別下跌 1.7% 和 2.1%，飛雅特克萊斯勒則下跌 1.4%。

特斯拉股價週五收盤一度下跌 4.84% 至 211.40 美元。

特斯拉股價日線圖 (圖片: Investing)

據研究公司 LMC Automotive 表示，特斯拉和福特汽車，是繼 BMW、戴姆勒旗下賓士等車款以外，在中國最暢銷的美國產汽車，雖然通用汽車 (GM) 也是銷往中國的大宗美國車廠之一，但由於該公司和中國當地企業合作生產和合資企業，抵銷了關稅影響。

據 LMC 稱，2018 年 BMW、戴姆勒這兩家德國汽車製造商銷往中國的出貨量，佔了中國 23 萬進口美國車輛的近 57%。其中福特佔了 20%，特斯拉緊跟在後佔了 7%。

中國進口美國車款數量 (圖片: CNBC)

而正在上海興建超級工廠 (Gigafactory) 的特斯拉，將能削減中國加徵關稅的衝擊，特斯拉今年 1 月 7 日開始動工建造上海廠，計劃今年底正式生產 Model 3，但時逢美中貿易戰，特斯拉布局中國的時機，充滿了不確定因素。

據報導，汽車關稅早在 2017 實施時。美國汽車出口便銳減了 50%。

巴克萊分析師 Brian Johnson 在一份說明中表示，由於中美之間的貿易不確定性，特斯拉可能成為美國汽車製造商中，受貿易戰的影響最大。