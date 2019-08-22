分析師：捷豹和奧迪正蠶食特斯拉電動車市占率

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 似乎正面臨來自同業的激烈競爭，該公司較為高階且昂貴的車款 Model S 和 Model X 的銷售量在近期有所減少，分析師認為，原因可能在於特斯拉正在輸掉市占率，特別是在歐洲地區。

聯合伯恩斯坦公司分析師 Toni Sacconaghi 在一份報告中指出，在過去兩季中，豪華車款 Model S 和豪華跨界車型 Model X 的銷量大幅下降，從平均每季生產 20,000 輛到 25,000 輛下跌到 14,000 輛，同時這 2 款車型的均價在第二季也是下跌了 10%，導致特斯拉的毛利率從 27% 下降至 18%。

Sacconaghi 認為，銷售的下滑對特斯拉最近的財務狀況造成了巨大拖累，同時也反應在特斯拉股價上，該公司股價今年來已下跌了 28%。

與其他分析師一樣，Sacconaghi 認為市場競爭可能有助於擴大電動車整體市場，未來可能對特斯拉有利。

但 Sacconaghi 指出，最近幾個月中，特斯拉面臨的競爭壓力很大，特別是在歐洲，來自捷豹 (Jaguar) 和奧迪 (Audi)，他認為，捷豹的 iPace 和奧迪的純電休旅 E-tron 市場銷售情況優異，而賓士 (Mercedes Benz) 和保時捷 (Porsche) 也預期將在不久後推出新款高階電動車，為特斯拉帶來嚴重威脅。

此外，Sacconaghi 也提到，特斯拉最重要的 Model 3(約佔特斯拉營收 50%)，可能也正侵 Model X 和 Model S 的銷售。

目前名分析師並沒有改變對特斯拉的目標價，設為 325 美元，與目前相比增加了 46%。特斯拉股價在週三下跌 2.23% 至 220.83 美元。