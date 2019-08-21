沃爾瑪提告特斯拉! 控太陽能板違規釀7起火災

綜合外電報導，美國零售業巨頭沃爾瑪，指控特斯拉旗下能源公司 SolarCity 在其連鎖量販店屋頂安裝太陽能板時，未依照規定維護和設置太陽能板而出現「重大疏失」，釀成七起門市火災，損失數十萬美元，惹得沃爾瑪一狀告上美國法院，要求特斯拉賠償。

消息傳出後，特斯拉股價下跌逾 1%。

特斯拉股價 (圖片: Investing)

沃爾瑪指控特斯拉員工，缺乏基本安裝太陽能板系統的訓練和專業知識，犯下了多起疏失，導致火災，且特斯拉安裝在門市的太陽能板，有多處肉眼可見的瑕疵，認為特斯拉應該及早發現並檢修。

為此，沃爾瑪要求特斯拉撤除 240 多家沃爾瑪門市屋頂上的太陽能板，並對 7 起火災造成的虧損進行賠償。

特斯拉在 2016 年以約 26 億美元收購太陽能源公司 SolarCity 時，這筆交易引發了爭議，因為在收購特斯拉之前，SolarCity 由馬斯克的第一代表兄弟 Peter 和 Lyndon Rive 創立並經營，且馬斯克擁有大約五分之一的 SolarCity 股票。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）是太陽能業者 SolarCity 的最大股東 (圖片: AFP)

因此外界就有人批評併購此舉，是為了替馬斯克紓困，而儘管 SolarCity 在過去十年中成功成為太陽能安裝商，但其股價卻暴跌，債務激增至交易完成前 34 億美元。

特斯拉和沃爾瑪多年來一直合作推廣綠色能源，有將近 240 間沃爾瑪商場裝設有特斯拉的太陽能板，沃爾瑪甚至向特斯拉預訂了 45 輛油電複合卡車，加入沃爾瑪車隊中。