美股早盤 — 中國祭美新關稅 川普首先施壓聯準會 道瓊開盤下跌逾 170 點

週五 (23 日) 中國政府對美方祭出新關稅報復，川普首先反應是施壓聯準會，道瓊開盤下跌逾 170 點，華爾街屏息以待，聯準會主席鮑爾於全球央行年會「傑克森霍爾」的演說。

週五 (23 日) 台北時間下午 9 點 50 分許，美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 173.65 點，或 0.66%，暫報 26078.59 點。

費城半導體指數下跌 30.82 點，或 2.00%，暫報 1481.29 點。

黃金上漲 0.37% 至每盎司 1514.10 美元

十年期美債殖利率下跌 0.55% 至殖利率 1.601

紐約輕原油 (WTI) 下跌 2.49% 至每桶 53.98 美元

VIX 恐慌指數上漲 8.63% 至 18.12 點

美元指數上漲 0.12% 至 98.29 點

隨著美對中新一輪關稅即將在 9 月 1 日起實施，中國週五亦對美方祭出反制措施，中國計畫對美國進口中國約 750 億美元商品，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5% 不等的關稅，分批自 9 月 1 日 12 時 01 分、12 月 15 日 12 時 01 分起實施。

受此消息影響，美國汽車類股下挫，通用汽車和福特汽車股價開盤分別下跌 1.7% 和 2.1%。菲亞特克萊斯勒與特斯拉同步下滑約 1.4%。

華爾街密切關注今日聯準會主席鮑爾於全球央行年會「傑克森霍爾」的演說，了解鮑爾對美國及全球經濟拋出的前瞻指引，以及是否調整先前鷹派降息措辭。

隨著中國祭出新關稅，美國總統川普週五加大對聯準會喊話：「現在聯準會可以展示他們的實力了！」

(圖片：翻攝川普推特)

PineBridge Investments 首席經濟學家 Markus Schomer 說：「鮑爾的演講將是非常重要，他承受著巨大的壓力，為每個人做點什麼。」

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 在一份報告中表示：「如果鮑爾的講話沒有達到預期效果，股市情緒以往模式一致，可能會在下週出現探底。」