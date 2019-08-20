川普抨擊鮑爾缺乏遠見 要求降息1%搬出QE

美國總統川普週一 (19 日) 再度推文抨擊強勢美元和聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱至少要在短期內降息 1% 與出台一些量化寬鬆 (QE) 政策，才能促進美國與世界經濟更繁榮。

川普週一 (19 日) 推文寫道：「美國經濟非常強勁，儘管聯準會與其主席鮑爾 (Jay Powell) 極度缺乏遠見，但民主黨正試圖將經濟形勢惡化，以達到 2020 年大選的目的。實在自私！美元如此強勁，以至於正在傷害世界其他國家地區。」

川普再度抨擊聯準會與主席鮑爾。(圖片：翻攝川普推特)

川普呼籲：「聯準會應該在非常短的時間內，至少降息 100 個基點，或許還會出台一些量化寬鬆 (QE) 政策。若是如此，我們的經濟將會更好，世界經濟將會大大迅速增長 —— 對每個人都有好處！」

經濟衰退即將到來？

美債上週三 (14 日) 釋出訊號，2 年、10 年期美債殖利率一度「倒掛」，暗示經濟衰退即將到來。

川普與白宮貿易顧問皆反駁經濟衰退觀點，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 認為美國經濟將會持續強勁至 2020 年，聯準會 (Fed) 將再度降息。

然而，摩根士丹利美國股票策略師 Mike Wilson 表示，他與其同行越來越認為市場正在為糟糕的結果做準備，因為意識到聯準會和白宮都不能成為市場救星。

Mike Wilson 表示，聯準會降息的希望全年都在支撐市場，但如果經濟陷入衰退，降息是對市場不利。

Mike Wilson 稱，投資者關注聯準會，而沒有注意到到 7 月貿易大幅惡化，最終川普決定從 9 月 1 日開始實施另一輪新關稅，引起市場的注意，導致月初至今的拋售。

市場多頭分析師反駁 Mike Wilson 觀點，認為美國消費者的實力、7 月零售銷售增長以及最低失業率不容忽視。

Mike Wilson 承認美國消費支出數據強勁，但他表示，這些數據都是滯後的指標，美國 8 月份消費者信心指數大幅下滑至 7 個月新低，同時數據顯示美國平均每週工時已降至近 2 年低點。

Mike Wilson 稱：「美國平均每週工時是勞力市場健康狀況的領先指標，因為公司減少工作時間比解僱工人還要快，預估未來幾週市場將繼續惡化，標準普爾 500 指數跌至約 2700 點或 2650 點，會導致聯準會採取降息行動。」