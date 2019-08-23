5G手機太貴? Nokia預計釋出價格超低廉的型號

多數情況下，現在購買 5G 手機並不便宜。 即使購買的是 Motorola(MSI-US) 的新機 Moto Z4 並與其 5G 設備 Moto Mod 搭配使用，零售價也會達到 850 美元。 LG V50 ThinQ 5G 售價為 1000 美元。

Galaxy S10 5G 為 1100 美元，Galaxy Note 10+ 5G 則為 1,300 美元。 雖然預計一加將在今年稍晚時候將釋出新的 5G 手機 OnePlus 7T Pro 並未訂出定價，然而 HMD Global 可能在明年年初推出更便宜的 5G 手機。

根據數位趨勢新聞網站 Digital Trends 指出，HMD Global 正在開發一款 5G 手機，其售價約為目前 5G 手機定價的 50%。

這家公司在許可下生產 Nokia 的智慧型手機。 如果 HMD Global 的 CEO Juho Sarvikas 說法無誤，可以預期 Nokia 的 5G 手機售價將在 500 到 650 美元之間。

Sarvikas 表示，HMD 正在與高通 (QCOM-US) 等晶片設計商緊密合作，並且正在與美國營運商進行協商。

目前尚未有關於新機取得方式的更多訊息，但預計該手機將被鎖定給美國主要的無線營運商。

雖然 Nokia 手機基本上可以透過百思買 (BBY-US) 這樣的零售商取得，但它仍提供了五種型號，可以從美國營運商獲得，例如 Verizon、AT&T 以及其他相關業者。

Nokia 的 5G 手機將於 2 月份在巴塞隆那舉行的 MWC 2020 上亮相

5G 是下一代無線連接，將提供比 4G LTE 快 10 倍的下載數據速率。 雖然美國四大無線供應商都在各個市場測試 5G，第一個全美網路預計明年將來自 T-Mobile。將結合使用低波段頻譜，中頻頻譜和 mmWave 頻譜構建其 5G 管道。 一旦海岸到海岸網路完成，5G 將有助於創造新的行業和企業。

Nokia 可能會在 2020 年的巴塞隆那世界手機大會 (MWC) 上推出其 5G 手機。 活動將明年於 2 月 24 日至 2 月 27 日。 屆時應該能看到 Motorola 推出的價格更合理且無需連接 5G Moto Mod 便可支援 5G 的手機。到 2020 年第三季度末，蘋果 (APPL-US) 也會推出首款 5G iPhone。 包括大幅度重新設計、新的營幕尺寸、新的功能和更少的缺點。 這些手機將支援 mmWave 和 6GHz 以下的 5G 網絡。 雖然蘋果將使用高通的 5G 數據晶片幾年，但預計它最終會自行設計。 畢竟，上個月蘋果以 10 億美元的價格收購了 Intel(INTC-US) 大部分的數據晶片業務。