〈跟著避險資金投資〉各國降息潮未結束前 黃金還有看頭 多方別急著看淡

市場本周關注全球央行年會，靜待美國聯準會主席鮑爾演說，國際金價本周震盪走低，但是元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，德國央行警告德國經濟瀕臨衰退、歐元區的負利率、英國無協議脫歐風險及美中貿易談判的不確定性等，都讓避險資金成為黃金後盾，雖然黃金短線回檔，但各國降息風潮結束之前，黃金多頭不要急著看淡趨勢，金價上檔先上看 1630 美元。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，當週價格相較於前週收盤價下跌 1.48%，黃金期貨 12 月合約以 1508.5 美元作收。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，全球央行 Jackson Hole 年會開幕首日，費城聯儲銀行行長及堪薩斯城聯儲銀行行長接連釋出 9 月不降息訊號，但是達拉斯聯儲銀行行長則對未來多次降息持開放態度，聯準會官員態度模糊、市場關注鮑威爾演講，黃金震盪走低。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，美國二年期與十年期公債殖利率第三度出現倒掛，依歷史經驗，美債 2 年期與 10 年期殖利率出現倒掛後的二年內出現經濟衰退風險的準確率頗高，而美國公布 8 月製造業 PMI 指數僅 49.9，低於 50 榮枯線，為 10 年來首次落入緊縮區間，率先表現衰退疑慮。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，雖然聯準會官員看法不一，但以 CME 交易所聯邦基金利率期貨價格推估，市場 9 月降息一碼以上機率趨近 100%，眾多投行也認為聯準會的降息趨勢將至少延續至明年。利率就是持有黃金的機會成本，各國央行陸續投入降息懷抱，全球性的機會成本降低，在降息風潮結束之前，黃金的多頭不宜看淡。

不過，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的統計，截至 8/13 管理資金持有黃金期貨淨多單已經連續 7 週高於 90% 歷史情況，近兩週更維持於史上前五大水準，期貨市場過度投機偏多的情況通常暗示短線價格處於相對高檔，將增加短線回檔的概率。

然而元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊指出，若資金動能強勁，例如 2016 年 6～9 月曾連續 16 週高於 90% 歷史情況，對比 2016 年漲幅，黃金上檔目標將可達 1630 美元，不過這種資金行情隨時可能轉向，投資人追高宜慎。

大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，德國央行警告德國經濟瀕臨衰退、歐元區的負利率情況讓我們對黃金中長期趨勢充滿信心，英國無協議脫歐風險及美中貿易談判的不確定性亦增加了黃金的避險需求，高盛證券上調 6 個月目標價為 1600 美元、美銀美林更表示寬鬆政策推升黃金在未來二年達到 2000 美元的可能性，不過短線累積漲幅已高、金價震盪將加大，建議買黑不買紅避免追高風險。