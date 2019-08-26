擔心老了錢不夠用 逾6成退休族後悔退休前沒多存點錢

退休理財準備成為高齡化時代新顯學，根據富蘭克林坦伯頓基金集團調查，近 5 成受訪者將退休列為投資理財首要目的，但有超過 7 成認為退休金準備進度落後；已退休者逾 6 成認為當初應該多存點錢。

《富蘭克林坦伯頓基金集團退休收入策略暨預期調查（RISE，Retirement Income Strategies and Expectations）》近八年針對退休議題進行調查，今年更首次對台灣民眾進行退休議題調查。

調查結果顯示，73% 受訪者自認退休金準備進度落後，65% 認為自己在退休準備落後並缺乏長期計畫，因此選擇延退支應老年生活所需，坦言在準備退休過程中備感壓力。

在準備退休過程中，民眾常見的疑慮包括：投資虧損、市場波動，以及不知道自己需要多少退休金才夠，其中高達 6 成受訪者擔憂投資虧損，46% 擔心市場波動，另外，不清楚要準備多少退休金與如何挑選合適商品也是常見疑慮，比重分別為 38%、32%。

除了還沒退休的，對退休金準備缺乏信心，已經退休的也擔心錢不夠用，調查指出，已退休者高達 7 成努力維持開支不增加，另有 62% 認為當初應該多存一

點退休金，僅 25% 自認退休金準備夠用。

進一步觀察民眾退休理財方式，保險與儲蓄仍是民眾偏好的理財方式，比重分別為 62%、55%，顯示國人投資態度相對保守，47% 受訪者則偏好投資股票理財，基金與不動產比例各有 35%。

富蘭克林表示，觀察台灣民眾面對退休理財經常出現「三不一沒有」的現象，包括不想面對、不夠積極、不知從何開始，而且沒有具體計畫，建議依據自身年齡、收入、健康等現況釐清方向並擬定可行的籌措退休金策略，讓退休從「憂退」進化成「優退」。

富蘭克林證券投顧表示，長壽已是趨勢，如果只靠延退或政府提供的社福支度支應退休生活，未來可能面臨通膨錢不夠用的隱憂，建議準備退休金可把握兩大原則，一是有策略，二是穩健性夠的理財工具，可調節出最佳的進度與步調。