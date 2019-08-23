影／年薪百萬工程師轉當婚攝 富二代、台灣之光都指名要他

政商名流及藝人辦婚禮總是特別講究，有一位「工程師半路出家」的婚攝，卻讓旅美球星陳偉殷、歌手梁文音及富邦、新光等富二代指名要他服務，就是喜歡他鏡頭底下特別細膩的「溫度」。鉅亨〈盤後下午茶〉邀請 K Vision 的藝術總監柯宏欽 (小柯老師) 分享拋棄百萬年薪創業築夢的過程，以及拍攝名人時的趣事。

柯宏欽原本是竹科的 IC 工程師，一開始學攝影的目的就是為了「把老婆拍美」，所以特別能掌握人的神情，並將主角的個性與情感維妙維肖的呈現，後來將這些技巧運用在婚攝上，有別於一般婚攝師傅的風格，透過他的美學，畫面唯美如畫，或者像雜誌一樣，讓他在婚攝界闖出名號，也萌生了轉職創業的念頭。

因為真心喜歡攝影，也想用專業證明能力，柯宏欽開始參加許多比賽，由於風格出眾，所以頻頻獲得國際婚禮與婚紗的大獎肯定，奠定了專業地位，「台灣之光」陳偉殷也成了他第一位拍攝的名人，開啟為政商名流婚禮掌鏡的大門。

而在當初面臨小孩剛出生、妻子休育嬰假，柯宏欽是如何抉擇放棄百萬年薪且穩定的科技業，轉戰婚攝創業？儘管鏡頭下的柯宏欽很「感性」，抉擇的做法卻很「理科」。

海外婚禮攝影的邀約，讓柯文欽不得不在工程師與婚攝之間抉擇，於是他整理一下邀約檔期，收入比率是一半一半，加上之前的存款精算一下，發現真的可以放手一搏，而且還有機會在海外發光發熱，又是做著自己熱愛的事，在妻子的支持下，踏出創業第一步。

創業十幾年來，柯文欽的妻子 Manda 是最堅實的夥伴，原是護理師出身 Manda 也學起服裝造型，並與新人溝通，讓柯宏欽可以專心拍攝。女生之間可以說的話很多，與新人分享大小事，慢慢地也轉向公關與客戶服務，是讓 Kvision 成為服務完整的婚攝婚顧公司最關鍵的角色。

而近年來許多藝人喜歡舉辦「海島婚禮」，也讓不少年輕人有了相同的夢想。然而海島婚禮真如想像所費不貲嗎？其實不然。

服務海島婚禮經驗豐富的 Manda 分享，在國內五星飯店辦婚禮，一桌基本 3 萬 8 起跳，以 20 桌為例就要花費 76 萬，加上禮服造型、婚佈、婚顧、婚攝的花費就將近 120 萬，但相同條件，在峇里島只需 50 萬，打破大家對海島婚禮花費昂貴的印象，而且在海島辦婚禮，還可兼顧與親友一同旅遊，創造更多無價的寶貴回憶。



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