群翊前7月純益年增13% EPS 3.62元 將力拓美國半導體應用市場

設備廠群翊工業 (6664-TW) 今 (23) 日公布 7 月自結稅後純益為 2900 萬元，年增 26.09%，加計上半年財報後，累計前 7 月稅後稅後純益為 2 億元，較去年同期 1.76 億元年增 13.4%，每股純益為 3.62 元，公司將力拓美國市場的開發。

群翊主要積極開拓美國市場，並爭取日韓貿易戰設備轉單，在半導體、載板多元應用之下，下半年力拚營運成長，同時群翊也爭取 10 月起美國半導體大廠相關訂單，可望逐步有業績貢獻。

群翊主管認為，目前在半導體需求以外，COF 設備需求至少可以熱 5 年，群翊將配合客戶，開拓新應用，力求淡旺季差異逐漸接近，同時又可不受美中貿易戰影響；另外，群翊東南亞地區需求，也將持續提升。

群翊統計，今年上半年業績來自中國有 60%，其餘來自東南亞、台灣與其他區域，看好未來美國市場成長較大，主要是產業市場需求改變，及新應用帶動。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，為業績提供成長動能。

群翊主要成長動能來自手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。