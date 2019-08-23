中小企業加速投資 經部再通過2家斥15億元建廠

繼昨 (22) 日台商回台投資金額突破 5637 億元，經濟部今 (23) 日再核准康聚醫學科技、聯華聚能科技 2 家中小企業加速投資 15 億元，可望新增 98 個本國就業機會。截止目前，已有 12 家廠商通過資格審查，總投資逾 66 億元，尚有近 30 家中小企排定聯審。

經濟部表示，康聚醫學科技是國內伸線大廠跨界醫材領域的成果，挾母公司 40 年以上核心技術及製造優勢，升級開發多款醫療級金屬素材與醫療用導線，廣獲國內外醫材廠使用。

康聚醫學科技為了擴充產能，將投資 9 億元在南科高雄園區建置醫療器材新廠，招募 38 名本國專業人才，導入智能化系統，將有助於促進醫療器材產業升級。

聯華聚能科技專攻新能源車輛三電控制系統（VCU、MCU、BMS），結合產研界資源，成為國內率先投入電動車系統整合與技術服務的業者，擁有與美、歐、日多年合作經驗，也與兩岸多家車廠共同發展各式電動車，

聯華聚能科技 2018 年加入由 ARTC 車輛中心攜手宏碁智通等上中下游供應商組成的「自駕車產業聯盟」，共同推動台灣自駕車產業鏈發展，決定投入 6 億元在桃園地區覓地建廠，生產自駕車線控底盤等產品，並招募 60 名本國專業人才，將有助於國產自駕車本土關鍵技術的發展。