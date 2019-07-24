〈牧德法說〉新產品、新區域客戶列下半年重點 力求業績向上

牧德 (3563-TW) 持續強化新產品布局，封裝廠全檢 AOI 設備、AI 伺服器及 Smart Cameras 將於下半年開始出貨，牧德董事長汪光夏表示，就整體市場環境來看，下半年景氣不見得優於上半年，牧德將擴大出貨產品與區域，力求下半年業績勝過上半年。

新加入產品項目、區域廠商出貨部分，牧德目前規劃，對 2020 年業績表現，仍目標是超越今年。

牧德為應用於半導體、PCB 的 AOI(自動光學檢驗) 設備廠，上半年營收 14.5 億元，毛利率為 67.61%，年減 2.98 個百分點，稅後純益 5.72 億元，年增率 8.85%，每股純益為 13.42 元。同時，就產品別來看，2019 年上半年 PCB 應用約占 65%，而半導體應用含 COF 相關檢測設備，約占營收約 35%。

對於今年下半年及明年業績成長的動能，汪光夏指出，過去封裝檢測都是抽檢，公司新開發結合 AI 的全檢 AOI 設備，由於無須複檢，且用 AI 軟體進行檢測，沒有任何停頓時間，速度增加 1 倍；而 Smart Cameras 將鎖定歐美市場推展，兩項產品毛利率都不低於 60%，樂觀看待新設備新產品對公司未來業績的貢獻。

同時，汪光夏指出，今年上半年並未如期做出成績的兩個區域及客戶，一者為在韓國市場的開拓、二為中國排名產值 30 名外的 PCB 廠業務，都將為今年下半年執行重點，也希望能在下半年對業績有所貢獻。

牧德對中國產值排名在 30 名外的 PCB 廠業務，已在中國大陸成立合資成立炬森智能公司主導，炬森智能公司股本新台幣 1 億元，由牧德投資持股 51%。