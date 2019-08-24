【郭恭克專欄】美聯準會降息加上殖利率曲線倒掛 隱含經濟景氣面臨轉折風險

美國聯準會 (Fed) 7 月底如市場預期降息一碼，並未如川普要求的更大幅度，加上美、中貿易煙硝轉炙，美股 8 月不僅無法續創新高，8 月初至 22 日道瓊指數下跌 2.28%。美股自歷史最高點回檔，再度引起川普對 Fed 的砲轟，指責聯準會主席喪失最佳降息時機，否則美股將持續大漲。

然 Fed 啟動降息後，至 8 月 22 日止，美國債市變化，三個月國庫券殖利率僅從 2.01% 下降至 1.94%，2 年期公債殖利率從 1.89% 下降至 1.61%，5 年期從 1.84% 下降至 1.49%，10 年期從 2.06% 下降至 1.61%，30 年期從 2.58% 下降至 2.10%，其中 10 年期公債殖利率創 2016 年 7 月以來最低，30 年期公債殖利率一度首度跌落 2.0% 的大關，甚至比科技泡沫、金融海嘯時低，顯示長期資金需求疲弱，恐慌性進入美國公債尋求避險。

美國三個月國庫券及 2 年期公債殖利率，8 月以來經常性高於 5 年期、10 年期公債殖利率，形成債券殖利率曲線負斜率型態，短期國庫券、2 年期公債殖利率較 5 年期、10 年期公債殖利率高的非常態情況。

由不同年期的債券之期間長短與其殖利率水準構成的殖利率曲線，在經濟穩定擴張的情況下，通常呈現短期債券殖利率較長期債券殖利率低的正斜率殖利率型態，但當長期債券殖利率低於短期債券殖利率時，便形成負斜率型態的殖利率曲線的所謂「倒掛」情況。

圖、美國公債收盤殖利率與殖利率曲線圖 (截止日期：8/22/2109)

自 1954 年以來，美國公債市場發生 10 次殖利率倒掛情況，有 9 次兩年後都發生經濟衰退，顯示美國總體經濟雖未必會立即反轉，但未來兩年均將面臨由擴張轉為收縮的高度壓力。

美國聯準會（Fed）7 月底利率決策會議紀錄顯示，決策官員並未確認七月降息 1 碼為未來新的降息循環開始，僅認為乃景氣循環期中的一次調整，以因應經濟展望的動向。意指未來是否持續降息，仍必須視最新經濟數據及情勢調整，並無法如白宮政府要求，以大幅降息來刺激股市及經濟，言下之意認為美國經濟現況並不需要採取激烈的貨幣寬鬆政策。

回顧 2000 年以來，美國聯準會共歷經兩次貨幣政策由緊轉鬆的過程，第一次由升息循環轉為降息循環的首次降息在 2001 年 1 月，接下來兩個月道瓊指數連續兩個月下跌，隨後道瓊亦無法再越過 2000 年的高點，隨後邁入空頭循環，第二次啟動降息在 2007 年 9 月，當月道瓊指數確實大漲 4.03%，次月指數並創歷史新高，但整月指數僅上漲 0.25%，接下來，則是長達十六個月的股市空頭循環，跌幅達 54.4%。

股市走勢隨機理論告訴投資者，過去的歷史未必會重演，但 Fed 啟動降息必先建基於依嚴謹數據研判經濟展望轉為保守的前提，提醒投資者務必嚴肅看待美國聯準會 10 年來首度降息動作背後的股市長線風險，投資者在股市投資，務必嚴選投資標的，忌任意擴充財務槓桿，以規避國際股市可能劇烈變動引起台股的價格變動風險。

下表為近三年 (2016~2018) 每股 EPS 均高於 2 元每股現金股利均大於 1 元且 2019 年上半年本業營業利益年成長率高於 20% 的營收獲利同步成長之低本益比股，供讀者追蹤參考。