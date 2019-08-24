〈分析〉負殖利率 投資債券要賺啥？

全球經濟衰退陰影不斷擴大，各國央行紛紛祭出降息政策因應，而投資人持續將資金轉入避險資產，導致全球負殖利率債券數量再創新高。

(資料來源: wind)2019 年 6 月負殖利率債券規模已超過 2016 年高點

據 Wind 數據顯示，8 月 21 日，德國以創紀錄新低的 - 0.11% 得標利率，發行 30 年期公債，發行金額 8.24 億歐元，原計劃發行 20 億歐元。

過去德國曾以零利率的票面利率發行 10 年期公債，但發售零票息的 30 年期超長公債則是史上首次。

根據德意志銀行的數據顯示，目前全球負殖利率債券總額已達到 15 兆美元，佔全球所有政府債券比重高達 25%。

而歐洲各國是負殖利公債的最大貢獻者，其中瑞典、德國、芬蘭和荷蘭四國的負殖利率債券比重分別高達 91%、88%、84% 和 84%。

至於其他已開發國家，如英國 10 年期公債殖利率在 2019 年 5 月跌破 1% 後持續在低檔徘徊，目前已來到 0.5% 附近。日本 10 年期公債殖利率則是在 2019 年 1 月跌破 0%，德國則是在 3 月進入負值。

之後，兩國 10 年期公債殖利率就一直處負數，且離「零」越來越遠，目前日本已經來到 - 0.24%，德國更是達 - 0.69%。

負殖利率時代，債券賺什麼？

債券投資的報酬率來自兩部份，一是債券的利息，另一種就是債券價格變化帶來的獲利。

債券利息為零，表示在持有該債券期間不會有任何利息收入，賺不賺錢就全靠債券市場價格變化。

而債券價格與殖利率成負相關，意味著殖利率越低，債券價格越高。而主流已開發國家公債又算是該國的「無風險利率」，幾乎不會違約。因此，自然會成為資金的避風港。

這波歐、美、日債券殖利率大幅下滑主要受到許多因素交疊，首先在國際大環境不佳背景下，這些主要已開發國家的公債一直成為資金避險的領域，即使票面利率不高。

另一個影響就是全球降息預期下，資金加速流入歐、美、日公債市場，而公債也因為價格不斷走高，導致其殖利率不斷下降，即使已進入仍不斷下探。

所以，只要債券殖利率持續下跌，那麼投資債券還是可以從價格的上升中獲利，並抵消票面利息方面的損失。

全球經濟成長乏力，各國央行打開降息開關，罕見的衰退信號 (殖利率曲線倒掛) 一一在全球亮起，投資者紛紛湧入低風險，且價格不斷高漲的公債市場，這是負殖利率債券規模急速擴大的重要原因。

但如果以個人投資角度而言，現在並不值得投入債市，主要在於債市是法人市場，且這波債市漲勢主要是短線資金急需要避風港。即然是避風港就表示一旦全球經濟情勢出現好轉，資金將快速流出，而散戶撤退的腳步恐不如這些熱錢快。