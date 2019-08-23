VMware收購Carbon Black和Pivotal 總計金額達48億美元

軟體公司 VMware (VMW-US) 週四 (22 日) 宣布，將以企業價值 21 億美元收購 Carbon Black (CBLK-US)，並以企業價值 27 億美元收購 Pivotal (PVTL-US)。這兩椿交易預計將於 2020 年 1 月底完成。

消息宣布後，Pivotal 股價上漲 8%，而 VMware 股價下跌 7%。Carbon Black 股價則是在美股收盤後一度暫停交易，隨後上漲 6%。

這兩宗收購案是 VMware 歷來最大，有助加強 VMware 的強大基礎，協助企業在自有的數據中心中執行軟體。它們同時也可以協助 VMware 在網路安全市場和混合雲端基礎架構操作中更具競爭力。

VMware 並未提到收購這兩家以企業為重點的公司可能帶來的成本協同效應。然而，CEO Pat Gelsinger 表示，這些公司明年將為 VMware 創造獲利。

Gelsinger 表示，到第二年，Carbon Black 和 Pivotal 將逐步貢獻超過 10 億美元的營收，這意味著 VMware 將擁有超過 30 億美元的混合雲端和軟體服務營收。

同日，VMware 公佈其 2020 財年第 2 季財報。該公司不計某些項目每股獲利為 1.60 美元，營收為 24.4 億美元。Refinitiv 調查的分析師普遍預計本季每股獲利為 1.55 美元，營收為 24.3 億美元。

對於第 3 財季，VMware 預測不計某些項目每股獲利 1.42 美元以及 24 億美元的營收。Refinitiv 調查分析師的預測為每股獲利 1.57 美元，營收為 24.5 億美元。

就整個 2020 財年而言，VMware 預測不計某些項目每股獲利 6.54 美元，營收 103 億美元。Refinitiv 的共識是每股獲利 6.52 美元和營收 100.3 億美元。