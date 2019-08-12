達爾溢價3成收購 敦南開盤直奔漲停 逾127萬張委買高掛

敦南 (5305-TW) 宣布，董事會通過與美商達爾科技簽署股份轉讓契約議案，達爾擬溢價逾 3 成收購敦南全數股權，預計交易總金額為 4.28 億美元 (約新台幣 133 億元)，利多激勵今 (12) 日股價開盤隨即跳空漲停，午盤前排隊委買高掛逾 127 萬張。

敦南宣布，將與美商達爾科技簽署股份轉讓契約議案，目前敦南持有達爾 15.3% 的股權，雙方是長久客戶關係，據悉，達爾將在台灣設立一間直接或間接 100% 持股的子公司，由該台灣子公司以每股現金新台幣 42.5 元，對價取得敦南全部流通在外股份，總交易金額為 4.28 億美元 (約新台幣 133 億元)，若依上周四敦南收盤價 32.1 元計算，溢價幅度達 32.4%。

達爾與敦南的交易案，預計明年 4 月完成，屆時敦南將下市並撤銷公開發行，敦南將成達爾在台子公司，敦南也預計 11 月舉行臨時股東會，敦南表示，在成為達爾子公司後，並不會影響敦南經營團隊架構，目前經營團隊、2800 名員工並不受影響，僅有股票會在交易案完成後下市並撤銷公開發行。

達爾執行長盧克修表示，敦南與達爾之間具有互補性的產品可望進一步拓展亞洲市場及擴大布局應用市場，期待透過這次雙方合併，在 2025 年達到 25 億美元營收及 10 億美元毛利的成長目標。