野村策略師：「雷曼式」拋售風險未消除 美股仍有崩跌疑慮

本週美國股市反彈，但在野村證券的宏觀和量化策略師 Masanari Takada 眼中，這種反彈並未改變趨勢，他仍舊認為，在 8 月底或 9 月初，美股將見到「雷曼式」的拋售與崩跌。

本月初，Takada 就提出警告，預期美股最快 8 月會見到如同危機水準的暴跌。隨後美股於上週出現急跌，在 2 年期與 10 年期美債殖利率倒掛之後，道瓊單日急跌 800 點，寫今年以來最大單日跌幅。

Takada 週四發布報告，他認為，如今隨著聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將發表重要演說，而債市的警告信號依然閃爍不停，美股遭遇災難性拋售的可能性依然存在。

Takada 表示，雖然第二次觸底的可能性看起來已經有所下降，但股市在 8 月底或 9 月初大跌的風險並未完全消除。

美股已由上週的急跌反彈，但 8 月道瓊指數仍下跌逾 2%。在 2 年期與 10 年期美債第 3 次倒掛之後，美股週四走跌，隨後交易員決定等待鮑爾言論，助股市回升。

鮑爾與殖利率倒掛為兩大風險

Takada 指出，市場正等待著鮑爾在傑克森霍爾的演說內容，但這可能是觸發美股立即崩跌的潛在風險。他認為，市場近於一廂情願，相信鮑爾會做出溫和談話，但此一想法仍無法確定。

週五之前，多位聯準會官員表達了不願進一步降息的想法。堪薩斯分行總裁 Esther George、費城分行總裁 Patrick Harker、達拉斯分行總裁 Robert Kaplan 均偏向認為，應先觀察一段時間的變化，不需要馬上為經濟提供更多寬鬆。

Takada 表示，要是鮑爾的談話令人失望，那麼避險基金將再次逃離美股。

另一個需要關注的重點，是殖利率倒掛與美國製造業數據疲軟的影響。Takada 認為，如果殖利率曲線發生更深的倒掛，則可能會促使那些採取「買進抱牢」策略的中長期投資者，減少股票的曝險，並轉向債市，進一步加大股市的拋售。