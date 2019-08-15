VMware收購消息傳出 Pivotal盤後飆升60%

Pivotal(PVTL-US) 股價在週三 (14 日) 的盤後交易上漲 72%，此前 VMware(VMW-US) 表示，將以收盤價 8.30 美元相比，每股溢價 80.7% 的 15 美元現金，收購 Pivotal 所有已發行的 A 級別股票。

VMware 還在一份監管文件中表示，它已要求戴爾 (Dell-US) 交換的所有已發行的 Pivotal B 級別股，以換取 VMware 的 A 級別股。截至 5 月 3 日，戴爾控制了近 87％的 VMware 優良普通股和超過 97％的 VMware 已發行股票的投票權。戴爾和 Pivotal 正在就股票的交換比率進行談判。

該交易可能有助於 VMware 的進一步多樣化，VMware 已經開始與亞馬遜 (AMZN-US) 等雲端基礎設施提供商合作，以使現有客戶能夠在他們喜歡的任何環境中運行他們的計算工作。

Pivotal 的股票在過去一年中下跌了 66%。 6 月 5 日公司發布的指引低於分析師的預期後，Pivotal 股價下跌 41%。

Pivotal 於 2018 年 4 月上市。當 Pivotal 於 2013 年成立時，VMware 和 Dell EMC 都為 Pivotal 提供了資產。

由於與戴爾達成協議，VMware 是某些 Pivotal 產品的銷售代理，因此 VMware 會收取現金並扣除代理費用後，轉入 Pivotal。 截至 5 月 3 日，VMware 擁有 Pivotal 16％的財務權益以及該公司 24％的投票權益。

Pivotal 在一份聲明中表示，雖然它正在與 VMware 就「潛在的業務合併」進行談判，但尚未達成協議。