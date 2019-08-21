〈元太法說〉Q2本業轉盈主因高毛利產品 將續推IoT應用衝刺

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，第 2 季在高毛利產品比重提升、業外挹注帶動，稅後純益 8.85 億元，創近 7 季新高，每股純益 0.78 元，展望下半年，總經理李政昊表示，將持續布局 (IoT) 物聯網產品，在智慧城市、行李標籤應用也陸續有客戶開始導入使用。

李政昊表示，今年第 2 季表現相較去年，除了本業轉盈外，也受益於韓元對美金匯兌收益、加上權利金收益，在產品組合調整方面，整體高毛利產品比重提升，加上成本、存貨控管、E-note 軟板良率提升，都帶動整體營運表現。

展望下半年，李政昊表示，雖然下半年在消費型電子產品 (CE) 成長空間仍不明朗，但相當看好物聯網 (IoT) 產品的發展，特別是今年 5 月 COMPUTEX 電腦展推出的各項產品，陸續有廠商開始採用，而當時也有推出彩色電子紙應用，元太也將今年視為是彩色電子紙的元年。

智慧城市發展方面，李政昊表示，電腦展中展出採用電子紙技術的公車站牌，結合太陽能發電，提倡環保永續，先前已在台北試辦，目前已拓展到花蓮、金門等地，另外包含中國福州市、韓國羅州也都陸續導入應用。

電子紙行李標籤應用，李政昊表示，目前包含英國航空 (British Airways) 與中國東方航空 (China Eastern Airlines) 也已分別推出外掛式電子紙標籤及無電池電子紙行李標籤，醫療應用方面，也打入美國佛羅里達州 Landmark 醫院，持續拓展電子紙在生活各個面向的應用。

元太第 2 季營收 35.55 億元，季增 20.31%、年減 1.57 %，毛利率 41.53%，季減 0.89 個百分點、年增 3.87 個百分點，營益率 3.16%，季增 6.8 個百分點、年增 4.64 個百分點；稅後純益 8.85 億元，季增 101.95%、年增 2.72%，每股純益 0.78 元。

元太上半年營收 65.09 億元，毛利率 41.93%，年增 4 個百分點，營益率 0.08%，較去年上半年由虧轉盈，稅後純益 13.23 億元，年增 46.6%，每股純益 1.17 元。

元太 7 月合併營收 10.08 億元，月減 28.88%、年減 26.34%，累計今年前 7 月合併營收 75.18 億元，年減 4.57%。