〈2019自動化展〉氣立展節能方案 轉投資事業邦燁新產品也亮相

自動化工業大展今 (21) 日正式揭幕，自動化設備元件廠氣立 (4555-TW) 展出旗下工業 4.0 的智慧製造完整解決方案，轉投資公司邦燁新產品也同步對外輛縣。

氣立強調，公司研發一體式模組化設計方案，省去個別採購與連接時間及空間成本，此次展出內容，主軸在提昇自動化智造及能源成本解決方案上，可協助工廠升級轉型。

氣立投資人民幣 1.8 億元，擴充浙江平湖邦燁廠，預計第 4 季完工，公司預估，目前市場自動化設備需求並不明朗，將逐步進行生產製程體質調整，以控制成本，有助明年投產後的市場競爭力。

氣立本次參展重點，除連 4 年獲精品獎的產品，也展現在業界具優勢的電磁閥、無桿氣缸、氣動夾爪、電控比例閥、流量計及小型電動夾爪等，以及旗下邦燁新開發的氣動執行器，可應用於石油及化工、環保、製藥及食品、水處理及工業氣體等產業領域。

氣立本次展出中，利用氣動元件高精度及控制力，觸發小提琴的全自動演奏，其中要控制小提琴高轉音及力道具一定難度，氣立利用電控比例閥、氣缸、控制閥等元件的精密配合，若產品水準不夠，無法得到好的效果，今年初在德國展出時深受好評。

氣立表示，工廠端能源成本上升，氣立研發出節能元件，獲取多項專利及台灣年度台灣精品獎，並開發一系列節能氣動產品，有效減少設備 35% 氣體消耗及 30% 電能消耗，將對環保及自動化產業建置有所貢獻。

氣立對下半年營運仍保守看待，反映中國當地對自動化設備需求減少，但中、長期市場仍將逐步浮現；上半年稅後純益 2533 萬元，年減 77.5%，每股純益 0.38 元。

氣立積極進行垂直整合及擴產計畫，浙江平湖邦燁廠擴產案，預計第 4 季完工，並逐步進行生產製程體質調整，增強未來市場競爭力，氣立預估，浙江平湖新廠擴產完工後，未來將可產出人民幣 3 億元年產值。