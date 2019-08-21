台商中國廠房遭盜賣 會計師：勿將重大資產委人管理

想靠土地出租賺租金的台商要當心，近期某位在中國東莞經商的台商，將中國廠房出租並交由當地幹部管理，不料卻遭該名幹部盜刻公司章並擅自轉賣土地，會計師提醒台商，勿將中國的重大資產全權委託他人營運，免得遭血本無歸。

早期西進中國的台商，趁土地便宜時買地蓋廠房生產經營，隨著中國經營環境越來越險峻，部分台商索性撤掉生產線，改將廠房轉租給二房東經營賺取租金，自己則帶著公司章回台。

但要注意的是，將資產託人管理，恐面臨遭盜賣而血本無歸的風險，近期就有台商將廠房轉租給當地業者，並委由當地的廠務經理協助打理，最後卻發生廠房土地遭盜賣的案例。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務合夥會計師段士良指出，近期有名赴中國東莞投資的台商，5 年前因為年事已高，小孩也不願接班，因而將中國廠房出租，並交由一位廠務經理打點公司事務，自己只帶公司印鑑帶回台養老。

今年初該名台商打算出售清算公司，將資金匯回台灣另作安排，並委由長子前往東莞代為處理土地買賣，不料到東莞卻赫然發現先前委託當地人代管的老舊廠房搖身一變成全新廠辦大樓，經查才發現受託人盜刻公司章，擅自變賣土地給他人，資金與受託人都已不知去向。

段士良說，有些台商以為靠出租廠房獲利，只要將公章帶回台灣就可以保障公司資產安全，但實際上將重大資產委託他人代管風險極高，以該案來說，由於該廠務經理是公司在地唯一代表，因此即便有證據可證明其盜刻公章甚至相關移轉程序含有瑕疵，但因相關法律程序已經完成，因此想靠打官司取回資產機率恐怕不高。

段士良進一步指出，即便台商打贏官司並對當地企業財產作強制執行，屆時恐怕又是另一項挑戰。

段士良提醒台商，切勿輕易將重大資產的公司委託他人經營管理，最好能親自監督巡視廠房，並與當地主管機關保持密切聯繫，避免資產被有心人盜賣，導致血本無歸徒增風險。