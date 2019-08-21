準備重啟737 MAX交機？傳波音正招募數百名臨時員工

鉅亨網編譯陳達誠 2019年8月21號15點33分

根據《路透社》21 日報導，美國航太業巨擘的波音公司 (BA-US)，目前正招募數百名的臨時員工，以應付在接下來可能大量出現的，737 MAX 客機交機需求。

(圖片：Investing.com)

波音的 737 MAX 機型，於去年 10 月與今年 3 月，在短短半年內就發生了兩起墜機事故。這兩起事故不僅奪走了 346 條寶貴生命，737 MAX 也因此停飛至今，而波音公司更面對了上百起官司訴訟。

737 MAX 在今年 3 月遭到美國 FAA 與各國相關當局停飛，但是波音公司仍繼續的生產該款機型。目前有數十架的 737 MAX 停放在西雅圖的摩西湖 (Moses Lake) 機場，波音正打算將所有停放在該處的 737 MAX，移至他們位在西雅圖與埃弗里特 (Everett) 的設施內。

準備重啟 737 MAX 交機？傳波音正招募數百名臨時員工。(圖片：AFP)

波音並未透露將招募多少位臨時員工，而他們所尋找的對象，包含了航空電子技術人員、飛機修護技工、機身修護技工，以及飛機電匠等。

若事情發展真的如同波音所預期，FAA 真的在 10 月核准 737 MAX 飛行許可的話，這些臨時員工將會協助波音重啟飛機的交機作業。

然而在今年 7 月時，FAA 代理署長艾威爾 (Dan Elwell) 拒絕承認波音公司在過去所提出的 10 月重啟飛航目標。並表示「我們沒有時間表」，「我們有一個準則。而這個唯一準則，就是當 737 MAX 的各種併發症都受到滿意的評估後，才可安全的重回營運」。

目前全球有數百架的 737 MAX 遭到停飛，而波音也以每月平均 42 架的速度，在西雅圖生產同型機。該公司也有許多剛下生產線的 737 MAX，停放在距離西雅圖不遠的倫頓 (Renton) 與埃弗里特，還有遠在德州的聖安東尼奧 (San Antonio)。

而這次的 737 MAX 危機，總共為波音公司帶來超過 80 億美元的花費。而其中大多數的花費，都是為了賠償航空公司在延遲交機，以及運量減少的損失。