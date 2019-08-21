迪士尼與索尼談判破裂！「蜘蛛人」恐退出漫威

在《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟 4》的熱潮，獲得 11 億美元索尼影史票房冠軍後，如今，卻傳出漫威所屬的迪士尼 (DIS-US) 影業和索尼影業在獲利分享結構方面存在分歧，合作談判破局，蜘蛛人系列電影恐退出漫威。

知情人士透露，儘管談判尚未得到最終確認，漫威影業總裁 Kevin Feige 恐怕將不會參與未來蜘蛛人的電影製作，蜘蛛人電影以及角色本身可能也將因此離開漫威宇宙。

據悉，迪士尼要求和索尼針對《蜘蛛人》的電影票房進行五五分潤，並且，除了《蜘蛛人》本身獨立電影之外，所有蜘蛛人湯姆霍蘭德 (Tom Holland) 有出現的漫威電影中，像是《猛毒》等也包含在內。有報導指出，漫威總裁凱文費吉其實也多少參與了《猛毒》的製作，只不過沒有正式署名。

然而，索尼認為迪士尼已有《蜘蛛人》周邊商品的獲利，因此不願退讓，在雙方無法達成共識的情況下，合作談判宣告破局。

此外，有報導認為，索尼之所以不怕退出漫威宇宙，原因在於認定《蜘蛛人》系列電影的吸金能力強勁，且索尼已經在籌備兩部新的《蜘蛛人》電影，只要有導演強華茲和湯姆霍蘭德，即使沒有漫威擔任製片也不會有太大的影響。

不過，最終合約目前尚未獲得定論。未來小蜘蛛人湯姆霍蘭德是否真的就會消失在漫威宇宙中也還是未知數。

兩家公司皆沒有回覆評論請求。