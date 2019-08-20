〈日韓貿易戰〉日韓航線冷、大韓航空大砍航班

根據《韓聯社》20 日報導，大韓航空 (003490-KR) 在本週二表示，由於日韓間貿易摩擦，造成赴日旅客人數激減，在未來幾個月將減少更多飛往日本的航班。

(圖片：Investing.com)

由於日本自 7 月 4 日開始，在出口到南韓的半導體關鍵原料實施嚴格管制，並在 8 月初，將南韓從出口手續優惠待遇國的「白色名單」上除名，使得南韓民眾赴日旅遊的意願大減，從該國飛往日本的班機，也因而出現許多空位。

為此，南韓的國籍航空公司大韓航空在上月宣布，自 9 月 3 日起，將暫停《釜山 – 札幌》航線。並將需求較少的日本航線，改由更小型的噴射客機來營運。

此外，大韓航空在一份聲明中表示，自 9 月 16 日起，將完全停飛《釜山 – 大阪》航線。而《濟州 – 成田》、《濟州 – 大阪》兩航線，也會在 11 月 1 日起停飛。

該公司發言人表示，為抵銷日本航班的需求減少，他們將會轉向其他市場，像是中國、東南亞，以及大洋洲的澳洲、紐西蘭，還有關島等。

而《仁川 – 小松》、《仁川 – 鹿兒島》航線，也會在 9 月 29 日至 11 月 16 日間暫停服務。《仁川 – 旭川》航線則會在 9 月 29 日至 10 月 26 日暫停。

另外，《仁川 – 大阪》、《仁川 – 福岡》航線，也將自 10 月 27 日至 11 月 16 日間減少班次。《仁川 – 沖繩》、《釜山 – 成田》、《釜山 – 福岡》，也會在 9 月 29 日至 11 月 16 日減少航班。

大韓航空也表示，在 10 月 10 日中國政府解除拒收為期 2 個月的，來自國外航空公司的航線申請後，該公司會向中國申辦新的及額外的航線。

還有自 10 月 27 日起，大韓航空預定開始飛航《仁川 – 克拉克》的菲律賓航線。在其他非日本航線方面，也計畫增加仁川飛往峴港、清邁、巴里島，以及布里斯本的班次。

該公司表示，多數的航線變動，都已獲得了政府核准。

2019 年 H1，由於韓元兌美元走軟，大韓航空的淨虧損從去年同期的 3147 億韓元，惡化至 4580 億韓元。

根據廣泛預測，南韓民眾抵制赴日旅遊等行動若持續進行，大韓航空在今年下半年的收益表現恐會更加惡化。