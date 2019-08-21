阿里巴巴恐延至10月後才在香港掛牌

今 (21) 日路透社報導指出，阿里巴巴已計劃延後香港 IPO 時程，之前市場預估 8 月底進行 IPO，但由於香港政局仍不穩，阿里巴巴高層決定將上市時間延至最快 10 月份才在香港掛牌上市。

資料來源: 東方財富網, 阿里巴巴股價日線走勢

該報導引述知情人士消息稱，阿里巴巴目前對於在香港上市的想法存在變數，並指出阿里巴巴正在考慮數個不同上市時間表。

對於該消息阿里巴巴不予置評。

阿里巴巴在香港上市規模估計高達 200 億美元，不過消息指出，目前集資規模更有可能介於 100 億美元～150 億美元間。不過，如果今年阿里巴巴成功在香港掛牌，預期有機會成為今年規模最大的 IPO。

港交所今年招募 IPO 並不順利，除了阿里巴巴順延上市時程外，原本可望創 5 年來規模最大 IPO 的百威亞太，也在 7 月中旬意外宣告上市中止，其原本計劃 7 月 19 日在港股上市。

此外，中國生物醫療產業最大獨角獸企業天士力原本將在香港上市，也因為香港近期市場氛圍不佳，加上目前醫藥產業的估值存在不確定性，因此暫緩上市腳步。

在這些公司中，有的是暫時中止上市計劃，有的則從香港主板轉向中國科創板，或直接赴美上市。8 月 2 日，外媒引述市場消息人士指出，中國藥物開發商天境生物已放棄香港 IPO，轉向美國上市，集資約 2 億美元。

今年港股 IPO 熱潮明顯降溫，已是不爭的事實。統計顯示，2019 年前 6 個月，從數量上看，港股 IPO 公司共 76 家，其中主板 70 家，創業板 6 家，相較於 2018 年同期的 101 家下降近三成。

不過也有分析師指出，企業 IPO 退潮應該跟目前香港社會環境的變化沒有直接關係。最重要的因素還是在於，買賣雙方對於定價有很大的差距。

例如百威亞太港股 IPO 之所以突然夭折，正是因為買方覺得定價太高。而賣方認為自己 IPO 估值被低估，再市況好轉再做上市打算。