為反送中爭議負責 國泰航空行政總裁何杲辭任下台

香港國泰航空 (0293-HK) 週五 (16 日) 發布公告，宣布英籍行政總裁何杲 (Rupert Hogg) 常務董事兼顧客及商務總裁盧家培、雙雙皆已辭職，8 月 19 日起生效。

公告指出，兩人的請辭，主要是為國泰航空近月問題負責，而在週五的董事局會議上，鄧健榮已被任命為新任國泰航空行政總裁，林紹波被任命為顧客及商務總裁。

國泰航空主席史樂山表示﹕「鄧健榮和林紹波具有豐富的業務經驗，對航空業及公司員工亦擁有深入認知，有能力在這關鍵時刻成為國泰航空強而有力的領導者。」

史樂山在聲明表示：「何杲及其團隊執行為期三年的企業轉型策略，對國泰航空的復甦及持續發展建立了穩健的平台。」

史樂山指出「然而，最近所發生的事件令國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦讓我們的聲譽和品牌受壓。這讓人十分遺憾，因為安全和保安對我們來說至關重要。因此我們認為這是合適時機任命新的管理團隊，重建信心以及帶領國泰航空再創高峰。

史樂山最後表示：「國泰航空全力支持香港實行『基本法』賦予的『一國兩制』原則。我們對香港的美好未來充滿信心。」

國泰航空的反送中爭議：

香港國泰航空公司先前因為機師等員工參與「反送中」運動，遭到中國民航局於 8 月 9 日發出重大航空安全風險警示，要求國泰航空自 8 月 10 日起，參與反送中遊行及暴力衝突的機組人員，暫停執行飛往內地航班職務。

當時即有陸媒報導認為，主要原因是副機長廖頌賢被控暴動罪，其「偏激思想及暴力行為」會威脅乘客安全。

中國民航局向國泰提出 3 點要求，包括立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。

而在中國民航局對國泰航空發出重大航空安全風險警示之後，國泰航空股價可謂是一路探底，週五 (16 日) 國泰航空反彈上漲 2.12% 至每股 10.60 港幣，與 5 月份的高點相比，已下跌掉 13.5%。