美股盤後 — 10y2y殖利率利差收斂 金融股重挫 道瓊跌逾170點

週二 (20 日) 美債殖利率持續下跌，經濟衰退危機蟄伏，銀行股重挫，四大指數全面收低，道瓊結束連續三個交易日上漲。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 173.35 點，或 0.66%，收 25962.44 點。

那斯達克指數下跌 54.25 點，或 0.68%，收 7948.56 點。

標普 500 指數下跌 23.14 點，或 0.79%，收 2900.51 點。

費城半導體指數下跌 8.09 點，或 0.54%，收 1498.90 點。

標普所有板塊全部血染，金融、材料與必需消費品板塊跌幅最大。(圖片：Finviz)

美國財政部旗下的貨幣監理辦公室週二批准「沃爾克規則 (Volcker Rule)」修訂案，宣布放鬆對銀行投機性投資的限制。

10 年期與 2 年期美債殖利率利差較前一交易日收窄，金融股委靡不振。高盛 (GS-US) 下跌 1.14%；花旗 (C-US) 下跌 1.38%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 1.16%。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週二表示，並未對華為傳達含糊訊息，華為構成巨大的國家安全風險，認為將華為列入黑名單並不影響美中達成貿易協議。

美國國務卿蓬佩奧表示，華為構成巨大的國家安全風險。(圖片：AFP)

華為禁令危機未除，晶片股集體走低，AMD (AMD-US) 下跌 2.41%；美光 (MU-US) 下跌 1.73%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.70%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.69%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.33%。

尖牙股 (FAANG) 近乎全倒，Netflix (NFLX-US) 下跌 3.36%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.41%；臉書 (FB-US) 下跌 1.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.81%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.0048%。

台股 ADR 漲跌互見。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.92%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.96%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.38%。

零售股遭受重創，梅西百貨 (M-US) 重挫 4.77%；諾德斯特龍百貨 (JWN-US) 下滑 3.64%。

華爾街分析

美國總統川普週二表示，他還沒有準備好與中國達成貿易協議，呼籲聯準會大幅降息，美國國務卿蓬佩奧在私人聚會上表示，貿易戰可能在 2020 年總統大選結束後終結。

外媒傳出白宮政府正考慮同步施行幾個方法刺激經濟，包括取消部分對中國新增關稅等。川普週二表示白宮正考慮減稅，包括資本利得稅、薪資所得稅。

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，對經濟的擔憂不斷上升，因為人們擔心過度使用的經濟政策已變得徒勞無功。

義大利總理辭職，歐洲政局動盪帶給債市壓力，10 年期與 2 年期美債殖利率利差從週一的 5.58 基點收窄至 4.32 個基點，瑞銀集團 (UBS) 業務主管 Art Cashin 表示：「我認為殖利率在下降。過去兩週，當殖利率下降時，股市就會下跌。」

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示，股市已經回到一年的水平，當我們坐雲霄飛車的時候，唯一能確定的就是最終會回到起點。

Brian Nick 稱，由於經濟正在向前發展，我們並沒有太大的影響，但貿易戰正在建立這些間歇性的困境，全球經濟在此情況下繼續放緩。

摩根士丹利財富管理公司股票模型組合負責人 Dan Skelly 表示：「8 月份的流動性將會非常糟糕，因此我認為這肯定會限制股市潛在的上行空間，但這確實會增加更明顯拋售的風險。」

斯巴達資本證券分析師 Peter Cardillo 表示：「債市走勢表明，債券市場並不相信政府能消除人們對衰退的擔憂。過於依賴降息，對經濟前景過於自滿，市場意識到太多不確定性，短期內不太可能看漲。」