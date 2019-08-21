若香港抗議活動持續 精品業者銷售額最高恐損6成

Cowen 數據顯示，如果香港抗議活動持續到今年年底，精品品牌的香港銷量可能會下降 10% 至 60%。

這將導致每股獲利下跌 1% 至 4%，旗下品牌包括 Cartier、Piaget 和 Baume & Mercier 的 Compagnie Financiere Richemont S.A. 受創最重，由於其過往在香港的高銷售額和手錶類別銷售的疲弱。

該公司管理層表示，第 1 季度亞太地區的銷售額成長 9％，但香港除外，因為示威抗議和強勢港元使然。

總體而言，分析師認為其影響將是「可以控制的」。潛在的抵銷可能是將銷售移轉至台灣、澳門和中國大陸。

Oliver Chen 領導的 Cowen 分析師表示，「由於香港示威活動局限於某些地區和每週特定日期，精品零售商 6 月和 7 月的銷售額出現可控下滑。」

他們指出，「然而，最近，香港的政治動盪加劇，導致航班取消，癱瘓該市部分地區。我們認為香港持續動盪加上旅客流量減少，而且港元走強，都可能成為精品零售商的利空。」

Cowen 認為 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 因其在中國大陸的多元化投資組合和受歡迎程度，曝險率最低。分析師提到該公司管理階層認為，絕大部分影響可能出現在第 3 季。

雖然 Michael Kors 的母公司 Capri Holdings Ltd. (CPRI-US) 香港銷售額僅佔 4% 左右，但它在中國大陸的銷售無法提供彌補效果。這可能會使每股獲利減少 1%。

Coach 母公司 Tapestry Inc. (TPR-US) 香港銷售也約佔 4%，EPS 可能減少 1%。

Tiffany & Co. (TIF-US) 的銷售額約有 28% 來自亞洲，香港則佔亞太地區總銷售額的 20%。分析師稱，估計該公司在香港的曝險度為 6%，將導致 2019 財年每股獲利減少 1% 至 2%。