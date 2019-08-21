華爾街大勝利？美政府通過「沃爾克規則」修訂案

美國財政部旗下的貨幣監理辦公室週二 (20 日) 批准了華爾街期待已久「沃爾克規則 (Volcker Rule)」修訂案，宣布放鬆對銀行投機性投資的限制，宣告美國總統川普 (Donald John Trump) 任命的監管官員，完成了減輕政府監管的重要任務。

而在週二 (20 日) 美國貨幣監理辦公室通過「沃爾克規則」修訂案之後，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 也將隨後簽署「沃爾克規則」修訂案通過，預計其他三個監管機構也將在未來幾天內簽署通過。

沃爾克規則 (Volcker Rule)」小辭典： 因為 2008 年的金融海嘯重創美國經濟，故 2010 年前美國總統歐巴馬 () 採納前聯準會 (Fed) 主席保羅沃爾克 (Paul Volcker) 建議，啟用沃爾克規則。 沃爾克規則強硬禁止了銀行業從事自營性質的投資業務，且禁止銀行擁有、投資或發起對冲基金和私募基金，被認為是美國金融監管法案中最有影響的改革內容之一。 沃爾克規則的核心內容，被廣泛認為能夠有效限制銀行業的業務規模和範圍，減少銀行系統性風險，防止「大到不能倒」之風險再度發生。 但事實上在金融海嘯過後，美國銀行業長期抱怨沃爾克法則太複雜，非常難以遵守，故在川普上任之後，川普與川普任命的監管官員不斷的努力放寬沃爾克規則的監管力道。 一些批評人士認為，修改沃爾克規則可能令金融體系重新面臨風險。

而本次沃爾克規則的修訂案，主要是由 Fed、貨幣監理署、聯邦存款保險公司、美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會在內的監管機構共同修訂，旨在讓美國銀行業更清楚地了解哪些交易是被禁止的，希望讓銀行業更有信心參與交易，而不必擔心違反規則。

沃爾克規則的修訂案通過後，最大的變化是，在最初的沃爾克法則中，只要銀行進行短期交易，沃爾克規則就會先認定銀行進行了不安全交易 (註：沃爾克規則在這裡所採用的法律推論是可推翻假設 (Rebuttable Presumption))，而修訂案後則將放鬆。

修訂案通過後，監管機構還對投資私募股權和對沖基金的限制提供了一些靈活性，如果投資是代表客戶完成的，銀行可以有更多的自由。

華爾街大勝利？

週二 (20 日) 美國財政部旗下的貨幣監理辦公室通過了沃爾克規則之改革方案，也象徵著華爾街的重大勝利，特別是高盛集團 (GS-US)，因該公司多年來一直積極游說減輕沃爾克規則的監管力道。

但也有一派市場人士認為，本次沃爾克規則修訂案的新修事項並談不上重大，因若是美國國會沒有通過，那麼沃爾克規則對銀行業自營交易的禁止就會一直存在，而銀行投資於私募股權和對沖基金也仍受到限制。