羅馬動盪！義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瀕瓦解

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 週二 (20 日) 宣布辭職，聯合政府瓦解成定局，羅馬政治危機爆發。

受此消息影響，台北時間週二 (20 日) 晚間 10 時 30 分許，義大利債券殖利率下跌，義大利 FTSE MIB 指數下滑 0.66%，暫報 20578.82。

義大利 FTSE MIB 指數應聲下滑。

週二義大利副總理、極右聯盟黨領袖薩爾維尼 (Matteo Salvini) 主導，於參議院發起對總理的不信任動議，企求解散聯合政府，尋求在 10 月大選成為義大利新領袖。

義大利總理孔蒂在表決前發表演說，指責薩爾維尼拖累聯合政府，來牟取個人及政治利益，爾後孔蒂宣布辭職下台。

義大利總理孔蒂稱：「薩爾維尼正在追隨自己和黨內的利益，為國家帶來了嚴重的風險。」

薩爾維尼與極右聯盟黨近期民調節節攀升，預料能獲得約 38% 選票，並企圖與其他右翼政黨結盟，佔據議會版圖。

義大利的命運目前掌握在義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 手中，他將首先接受孔蒂辭呈，協商確定各種組閣方式、提前大選或組成臨時政府。義大利政府還必須在 10 月中旬之前訂出新一年的預算計劃，

義大利是歐元區第三大經濟體，自 2018 年 3 月義大利大選後，沒有任何政治團體或政黨獲得絕對多數，形成懸峙國會，自此義大利一直由五星運動 (M5S) 及極右聯盟黨 (Lega) 兩大民粹政黨聯合執政。