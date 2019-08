非獨家服務！Disney+幾乎所有主流串流平台均可收看 唯未見Fire TV

迪士尼 (DIS-US) 週一證實,其串流影視 Disney + 幾乎將在所有主流串流平台上推出。

該服務預計 11 月 12 日在美國、加拿大和荷蘭推出,將在眾多熱門平台和設備上提供服務,包括 Apple TV 和 iOS、Google Chromecast、Android、Android TV、Sony PlayStation 4、Roku 和微軟 (MSFT-US) 的 Xbox One。

使用者可直接向 Disney+ 訂閱,或者透過程式內購買 (in-app),美國用戶月費 6.99 美元或年費 69.99 美元。澳洲和紐西蘭則於一週後提供服務。

這份名單上尚未見亞馬遜 (AMZN-US) 的 Fire TV,有可能日後會再新增,迪士尼希望在推出前新增更多該服務的通路。

為了迎戰擁有原創內容的競爭對手,如 Netflix(NFLX-US)、Apple (AAPL-US) 、亞馬遜, 迪士尼推出漫威、星際大戰、皮克斯和迪士尼品牌等內容的串流影視服務,預計還會出現重新構思的福斯熱門影集,例如《小鬼當家 (Home Alone) 》、《博物館驚魂夜》、《十二生笑 (Cheaper by the Dozen) 》系列、《遜咖冒險王 (Diary of a Wimpy Kid) 》。

迪士尼新聞稿中指出,Disney+ 推出後的頭 2 年內就會在「全球多數主要市場上」提供服務。

本月稍早,」迪士尼執行長 Bob Iger 甫宣布,美國顧客屆時可用每月 15 美元的價格取得 Disney+、ESPN+ 和廣告支持的 Hulu 這三者同綑的套裝服務。