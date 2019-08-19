分析師：鮑爾在Jackson Hole須表達更激進立場 否則美股有危險

鉅亨網編譯張祖仁 2019年8月19號7點0分

華爾街股市的下個關鍵成敗時刻可能來自 2000 英里之外的 Jackson Hole。聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於週四 (22) 在此出席經濟政策研討會，並發表演講。

市場研究員 James Bianco 警告，若鮑爾沒有特別提到解決股市大幅波動，以及近期的美債殖利率曲線倒掛現象，市場反應將會反應強烈。

Bianco 預期，「利率可能會再次重挫，殖利率和殖利率曲線會進一步下降，而且市場中會出現更多波動性和問題，他應該採取積極行動。」

儘管美股週五 (16 日) 強勁反彈，主要股指仍然連續第 3 週下跌。道瓊指數、標準普爾 500 指數和納斯達克指數目前仍至少比其歷史高點低 5%。

上週美股動盪是反應 10 年期國債殖利率自 2007 年以來首次跌破 2 年期殖利率的反應。這種現象經常被視為經濟衰退的預兆。

根據 Bianco 的說法，由於在經濟放緩的痛苦中，美國與其他發展中國家相較而言利率過高，因此迫切需要尋找大幅降息的跡象。

他說，「美國是地球上唯一在發達國家中有超過 2% 的殖利率，」「鮑爾應該為 9 月會議上調降 50 個基點的可能性打開大門。」

鮑爾在 Jackson Hole 的開幕致詞中試圖平息市場動盪並非史無前例。1 月初 和 6 月初，他發言表示 Fed 將採取更多調整措施來安撫華爾街。

Bianco 希望鮑爾繼續這麼做，並補充說，如果他只是說出一般歡迎與會者出席會議的內容並避談市場問題，將會是個很大的錯誤。

他說，「這可能是最糟糕的結果，」「第二糟的是他發表的評論被解釋為『我們只會調整 25 個基點。然後我們將觀望是否需要調整更多』。市場的回應會是『你真的沒搞懂。我們希望你加快行動』。」

目前，Bianco 堅信會出現最好的情況，也就是下個月會出現大幅降息。

他說，「如果他真的採取積極行動降息 50 個基點，我認為市場對此反應會最為正向。」