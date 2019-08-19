面對激烈競爭 百度著眼AI並尋求突破

中國搜索龍頭百度 (BIDU-US) 正面臨來自新對手的激烈競爭。而自去年達到高峰以來，百度的市值已蒸發 600 億美元。

中國網路三巨頭的成員分別是百度、阿里巴巴和騰訊，簡稱為「BAT」。然而百度正面臨著越來越嚴峻的廣告市場，且一直落後於其他兩個競爭對手。

普遍被稱為中國的 Google(GOOGL-US)，百度今年的股價下滑近 40%。 相比之下，遊戲巨頭騰訊則略高於百度 6%，而電子商務巨頭阿里巴巴更是高出 27% 以上。

在 2018 年 5 月中旬達到頂峰時，百度的價值約為 990 億美元，股價為 284 美元。 這間搜索巨頭的股票跌至每股 96.7 美元，市值跌至 338 億美元。 相較之下，騰訊和阿里巴巴的價值都超過了 4000 億美元。

盈利預估

在周一公佈的第二季度財報之前，分析師預計百度將有痛苦的前景。根據市場數據公司路孚特 (Refinitiv) 的估計，百度季度的結果如下

收入為 257.6 億元人民幣 (36.6 億美元)。 年增率將下降近 0.8%。

EPS 為 2.91 元。 年增率將下降超過 83%。

長期以來，由於缺乏重大競爭，百度在中國搜索市場佔據主導地位。Google 則在 2010 年退出了中國市場。

而百度對手機業成長的反應遲緩，且面臨來自新進入者的競爭日益激烈，例如抖音的母公司 ByteDance。 也因此，廣告商將預算轉換為其他平台。

「這是一個對百度核心搜索業務不利的結構性變化」86Research 的分析師張雪茹說。

手機引申的應用程式市場

在中國，有所謂「超級應用程式」的趨勢。這些產品包括騰訊的微信或螞蟻金服的支付寶，用戶可以在一個應用程式中執行各種不同的操作，包括從付款到訂購物品的流程。

百度一直在大力投資自己的手機相關產品。目前百度有一個應用程式，用戶可以搜索和觀看影片以及許多其他功能。 該公司上周宣布該應用程式的每日活躍用戶數已超過 2 億。

它引入了迷你程式等功能，這是包含於應用程式中的一個應用程式，目的是增加用戶在應用程序中花費的時間。然而微信已經在其平台上擁有的東西，百度明顯遲到了。

「百度只是一個效仿者，而市場並未對這些舉措給予太大的信任」張如此表示。

聚焦 A.I

百度持續將業務重點轉移到人工智慧 (AI) 的產品上。這包括無人駕駛汽車技術和語音助理。

「我們正在利用百度 AI 為企業和地方政府提供解決方案，這也擴展了我們總體可開發的市場」百度的 CEO 李彥宏在第一季度財報中表示。

雖然 2019 年看起來是百度辛苦的一年，但隨著其中一些動作它將開始賺錢，市場將在 2020 年出現復甦。

「百度在 AI 相關領域的新舉措實際上正在快速增長」張說。「雖然新的人工智慧計劃產生的財務貢獻不太可能在短期內發揮作用，但該公司已證明其能夠以廣泛的應用程式將 AI 技術商業化，其速度和規模難以讓其他人與之競爭」

張說，她的公司認為「百度是中國即將到來的人工智慧時代的關鍵腳色」，並補充說：「這些新的人工智慧業務將成為百度長期價值的驅動因素」