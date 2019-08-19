三星Note 10 plus細節釋出 與S10差別不大並新增靈氣配色

三星推出最新的 Galaxy Note 10 系列，專家指出，雖然 Galaxy Note 10 plus 在很多方面都是三星在 2019 年銷售產品中最先進的手機，但它與 S10 系列並沒有太大差別。

Note 10 和 S10 系列使用相同的處理器，它們具有非常相似的相機，且電池壽命相當。

《phonearena》報導指出，除了 S Pen 是促使消費者購買 Note 10 + 而不是 S10 系列的唯一理由外，還有許多的內容差異。以下為關於這些讓 Note 有所差別的特色，以及作為你是否認為它值得購買的參考依據：

包裝盒的內容物

手機主體及 S Pen

25 瓦充電器（USB-C）

USB-C 轉 USB-C 電線

USB-C 入耳式耳機 (AKG tuned)

S Pen 的鑷子等相關工具

SIM 卡工具

1 個 USB-C 轉 USB 適配器

1 個 USB-C 轉 microUSB 適配器

使用說明書

今年是有史以來第一次，三星有兩種不同尺寸的 Note。Note 10 大小與 S10 相差不多，是一個非常便於攜帶的設備，單手便可簡易使用。另外則是體積較大的 10+。

這的確是一款特大型號的設備，與 iPhone XS Max、Google Pixel 3 XL 和 OnePlus 7 Pro 大小相同甚至更大。 重量比類似的大型手機還要稍微輕一點，邊緣的設計增加了手持的舒適度。

除了時尚的設計。官方也提供了三種配色，分別是經典黑、白色，最後是第三種光輪 (Aura Glow) 配色，背面反射周圍的光線，變換成各種漸層，形狀和顏色，看起來充滿靈氣。Aura Glow 結構堅固，正面和背面都有玻璃，而中間是鋁製框架。

三星試圖將所有物理按鍵移動至左側，與大多數其他手機至少在右側有電源鍵有所居別。這需要使用者花一些時間來適應。另外，經國外網站測試，發現它的電源鍵有點晃動，這也算是萬裡挑一的小缺點之一。

如同三星稍早的旗艦機，Note 10 + 具有 IP68 防水防塵等級，這意味著它可以在意外跌落水中後倖存下來。

最後，如同傳言所述，Note 10 + 上並沒有 3.5mm 的耳機插孔。