英特爾將與中國百度開發AI培訓NNP-T處理器

中國搜尋引擎網路企業百度 (Baidu) 週三 (3 日) 在為人工智慧 AI 的開發大會 (Baidu Create 2019)，宣布將與英特爾 (INTC-US) 合作，共同開發英特爾用於 AI 訓練的新 Nervana 神經網路晶片處理器 NNP-T，以加強百度的深度學習平台飛槳 (PaddlePaddle) 的 AI 培訓效能。

英特爾股價走勢 (圖片: Investing)

這款 NNP-T 晶片，全名 Neural Network Processor-T，16 奈米製程晶片，前身為 NNP-L 1000，又被稱為是專為訓練神經網路設計，將用來進行大規模的「高效深度學習」，以達成其他類型的 AI 應用。

英特爾的 Intel Xeon Scalable 處理器已用來支援了百度的飛槳平台，而兩家公司合作開發的 NNP-T 將用來優化圖像識別，增強該處理器在飛槳平台上的 AI 培訓。

英特爾稱 NNP-T 擁有 24 個計算集群，以及 32GB 的高頻寬記憶體 (HBN2)，將和本地的 SRAN 一同提高顯卡的 AI 培訓性能 10 倍以上，和 3 至 4 倍的 NNP 晶片 Lake Crest 性能。

Nervana NNP-T 神經網路處理器，根據英特爾在 2016 年 8 月收購 AI 新創公司 Nervana System 命名，由前 Nervana 首席執行長 Naveen Rao 領導的英特爾 AI 團隊開發。

NNP-T 專門用來執行 AI 培訓，包括蒐集數據和執行任務，今年的消費電子展 (CES) 上，英特爾首次宣布了 NNP-I 晶片處理器，該處理器將機器學期的過程中進行推測並取得結果，執行任務。

這款又被稱為 NNP 系列晶片處理器於 2017 年首次亮相，第一代晶片目前用來當作軟體開發原型，和用來向合作夥伴進行演示的硬體設備。

Nervana NNP-T 神經網路處理器預計將於今年量產。