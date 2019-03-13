百度搜尋量砍近五成！中國 iPhone 需求越來越糟糕 

《彭博社》報導，週二 (12 日) 華爾街投行 Longbow Research 數據顯示，蘋果繼續在 iPhone 需求方面苦苦掙扎，中國市場尤其冷淡，而且供應商銷售會變得越來越糟糕。

Shawn Harrison 在週二 (12 日) 的一份研究報告中表示：「2 月份百度 iPhone 的搜尋量比去年下降了 47%。」這項需求指標已連續五個月下滑，足見中國消費者對 iPhone 興致缺缺。

中國消費者對 iPhone 興致缺缺。(圖：AFP)

Shawn Harrison 寫道：「iPhone 的多次降價並未提振逐月惡化的中國 iPhone 搜尋趨勢，而 2 月蘋果供應商的銷售情況非常糟糕。」

全球智慧型手機市場趨於飽和，導致智慧型手機的需求逐漸下滑，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 此前表示，iPhone 銷售持續下跌的問題將會持續至本季，甚至是本財年。

由於美中貿易戰開打，蘋果面臨中國消費者的「非正式抵制」，華為成為中國消費者的首選。Timothy Arcuri 稱，儘管美中達成貿易協議可能會有所幫助，但對 iPhone 損害已然存在。

彭博數據顯示，蘋果 2018 財年營收近 20% 來自中國，iPhone 佔其營收 62%。

Longbow Research 肯定蘋果的中性評級，並表示 iPhone 銷售欲振乏力會帶來風險，並且更加關注蘋果 3 月 25 日春季發表會活動 (It's show time.)，該公司預計將推出影音節目服務和優質雜誌訂閱計劃。

蘋果第二季財報將於 4 月 30 日或之前公布。Longbow Research 預計該公司將調整後每股純益 2.38 美元，營收為 575.4 億美元。與去年同期相比，獲利能力下降近 13%，銷售額下降 5.9%。

週二蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 2.1%，連續第三個交易日上漲。

分析師 Shawn Harrison 寫道：「如果 iPhone 需求沒有加速，我們目前看不到短期內有任何催化劑推動顯著的 EPS 上行空間。」