〈ETF大講堂〉經濟衰退憂慮正引發ETF資金流動

有鑑於美國國內和全球都出現了經濟衰退的信號，不少的投資者正在致力於重新分配投資組合。在過去的一個月中，資金流出量最大的前十大 ETF 中，有三檔是公司債 ETF，包括 iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF(HYG-US)、iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF(LQD-US) 和 Vanguard 中期公司債券 ETF(VCIT-US)。

在 7 月 12 日至 8 月 12 日期間，HYG、LQD 和 VCIT 的資金流出量分別為 13.9 億美元、13.8 億美元和 9.49 億美元。

從表面上來看，這些金資外流似乎違反直覺。有些人可能會認為，隨著公債收益率下降和利率下降，投資者會傾向於收益率較高的金融商品，例如公司債券，以平衡收入。

然而，實際上企業債的信用風險高於公債，大多數公司債是由未來收益是否能償還債務的能力來支持，而不幸的是，現在的許多企業盈利狀況看起來並不那麼良好。

有報告顯示，標普 500 指數公司的企業盈利連續二季以負成長率成長。而成長率跌幅最大的產業則是與川普政府對中國商品持續徵收關稅相關的市場類別。此外，報告也預測下一季企業獲利成長仍是負數，為 - 3.31%，將是連續三季的負盈利成長。

如果公司未來的資金預期將會減少，那麼企業手中的現金也會減少，恐難以支付債，違約問題令人擔憂，也難怪投資者正逃離大型公司債券 ETF。

與此同時，投資者更傾向於更安全的標的。

在過去一個月中，SPDR 黃金指數基金 (GLD-US) 的資金流入為 21.8 億美元。黃金被認為是一種避險資產，即使在面臨市場動盪和壓力時也能保值。

此外，歷史上經濟衰退時期表現良好的消費必需品產業也出現了強勁的資金淨流入。

SPDR 必需性消費類股 ETF(XLP-US) 在過去一個月內成長了 8.01 億美元。隨著經濟衰退的擔憂加劇，市場可望繼續看到大量資金流入這些「更安全」的資產，