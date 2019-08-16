【匯豐中華投信】對於全球經濟增長前景維持正面立場



匯豐中華投信表示，全球貿易糾紛連同其他地緣政治風險的持續，加上市場公布的若干經濟數據表現疲弱，經濟增長繼續受到不利因素影響。美國方面殖利率曲線過去數月曾出現不同情況的倒掛，但在本週跌至負數，是 2007 年以來首次出現的情況。在此背景下，若全球貿易緊張局勢進一步升級或其他地緣政治風險打擊市場信心，全球經濟增長勢將受到進一步衝擊。

儘管如此，匯豐中華投信仍對全球經濟增長前景維持正面立場，因為美國勞動市場穩健地支撐當地經濟活動，而歐元區經濟數據偏弱是受到工業大幅回落所帶動，雖然目前未有明顯好轉跡象，但服務業作為經濟活動的支柱，表現依然穩健。此外，雖然中國 7 月份的經濟數據較為偏弱，但此係承接 6 月份數據出乎意料地強勁，中國政府亦有空間進一步推行寬鬆政策，有助於穩定經濟增長。

重要的是，全球通膨走勢乏力讓各國政府有機會放寬貨幣政策，且財政政策的重要性將會增加。舉例而言，英國政府已預示將推行大規模的刺激消費及減稅計劃。債券市場部份，匯豐中華投信也觀察到於流動性欠佳的月份（例如 8 月份）有大量交易活動，顯示殖利率走勢有機會逆轉；再者過往並無政府債券殖利率如此低之際出現倒掛的先例；以及殖利率曲線必須進一步倒掛，才會觸及過往衰退前的水平。

因此在投資策略上，匯豐中華投信仍然維持多元資產配置的立場，主要是考量美國及全球經濟衰退的風險不大。儘管風險資產於本月陸續被拋售，但股票市場自年初至今卻表現不俗，股票與債券之間的估值差距持續增加。不過，鑑於經濟增長依舊面臨下行風險，我們主張以較為審慎的態度運用資產組合中的戰術性風險配置才能安穩渡過近期市場波動。

註：文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，匯豐不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料僅供參考，請勿將其視為投資任何有價證券或其他金融產品之建議或要約，匯豐中華投信已盡力尋求可靠之資料來源以提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之正確及完整性，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，匯豐中華投信及其董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。

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◆匯豐中華投信

匯豐中華投信成立於 1986 年 4 月，前身為中華投信，2001 年 8 月被納入匯豐集團（HSBC）旗下，更為現名。2008 年 6 月，配合匯豐集團統合全球資源，匯豐中華投信英文名稱改為 HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。匯豐集團總部位於英國倫敦，1865 年先後於香港和上海成立 -- 香港上海匯豐銀行，成立迄今逾 150 年

