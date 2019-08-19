多重資產收益時代，3大要訣找全球好收益。

全球利率一再被打趴，負收益資產規模創史上高峰，超過 15 兆美元，想要找到好收益、又要有成長性的標的，著實不易。不過，全球總不乏投資機會，富達多重資產團隊透過「優選高息股」、「掌握亞洲新契機」、「納入另類資產」等三大主軸，加上股債匯市靈活避險操作，不管是最好的牛市，還是最壞的熊市，都可以挖到寶。

優選全球存息股 兼具找收益與追成長雙題材

低利時代及高波動環境，如何佈局股市才能氣定神閒？優質存息股是不錯的鎮定劑。許多企業越來越重視股東權益，加上股市震盪劇烈，優質存息股價波動相對低，且股息再投資能夠發揮護城河作用，因此追求穩健的資金逐漸轉向優質存息概念股。富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在股市方面，即是瞄準兼具股價成長及股東分紅雙重題材的全球優質存息股。

各種市場環境中，高息股表現出色，根據彭博統計近 20 年來高息股表現，長期跑贏大盤，以標普 500 股息新貴指數 (S&P 500 Dividend Aristocrats Index) 為例，截至今年 6 月底止，累計漲幅高達 515%，遠勝標普 500 指數累計漲幅 127%，而且不管熊市或牛市，股息新貴指數也幾乎完敗大盤。

由於股息再投資的複利效應，使得存息股得以進可攻、退可守，熊市時，還能發揮保護傘的作用，逢低買進被低估的優質存息股，可望減緩投資組合報酬下滑；牛市時，額外的股份將受惠股價上漲，成為收益加速器。目前正值低利率及股市震盪加劇環境，且全球經濟成長趨緩，股息對投資總回報甚為重要。以 MSCI AC 世界指數為例，過去 10 年股票投資總回報，34% 來自於股息再投資，顯見股息貢獻度高，在股價震盪期間提供下檔保護。

亞洲股債成長契機仍在 偏重亞洲高收益債

綜觀全球市場，亞洲經濟即使面臨中美貿易爭端，但基本面依然穩健，特別是擁有多項刺激政策及人口紅利優勢，內需題材多元。富達多重資產團隊看好長期亞洲發展，以能見度高、具有防禦性質的資產為主，可望在動盪環境中為總報酬提供強勁支撐。

富達多重資產團隊除了著眼於亞股投資評價便宜 (低於 15 年長期平均值) 外，亞股股利率也高，過去 10 年來，股利占股票總報酬的比重，以亞股 (不含日本) 最高，股利報酬貢獻度高達 42%，遠高於股價增值貢獻度，顯示股利對亞股總報酬至關重要。因此，富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在亞股佈局中，偏向高息股及股息成長的公司。

此外，截至今年 6 月底止，該檔基金佈局亞債的比重也有 15% 以上，不論高收益債或投資級債，企業債信品質持穩，且亞債存續期較短，能夠降低利率波動影響；同時，亞洲高收益的殖利率也較歐美債券高，企業槓桿比率下滑，尤其是在中國無懼貿易戰火猛烈攻擊下，預期官方可望釋出更多的激勵政策，成效將在第三季末、第四季開始逐漸顯現，加上擁有技術面支撐，也因此亞高收債佈局比重較高，在一成以上。

納入另類資產 提升收益及降低投資波動

另類資產充滿契機，從中精挑細選，也能物色到投資機會。富達多重資產團隊投資策略副總監張宇翔指出，以美國能源基礎建設業主有限合夥 (MLP) Alerian 為例，不僅享有顯著的稅務優勢，公司不用付稅，且必須定期分紅給基金單位持有人，那些能源基礎建設如原油儲存設備及加工廠，擁有穩定現金流，即使油價自今年 4 月高點以來迄今跌幅近兩成，但同期間 MLP 的走勢平穩，表現也比原油高收益債表現好，更凸顯另類資產享受穩健回報的機會。

總之，富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在不確定及動盪不安的投資環境下，可說是最對時的必備投資標的。

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