〈鉅亨看世界〉殖利率倒掛是信心問題

一般來說，短債殖利率受到貨幣政策影響較大，利率彈性較小；而長債殖利率與經濟表現相關性較大，利率彈性也更大。在美國 10 年期公債殖利率一一低於 3 個月期、2 年期公債殖利率後，市場開始擔心美國經濟的前景。

歷史經驗顯示，Fed 實施緊縮貨幣政策時期，及美國經濟進入經濟週期尾聲後，美債長短期利差趨向於縮小。

但過去幾個月以來，美國 10 年期公債殖利率快速下滑的轉折點往往發生在美中貿易摩擦擴大的時點，而長短期利差也隨之快速減少。

因此，本次 10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛，很大程度上是受美中貿易摩擦所引發避險情緒升溫的影響，並不完全是經濟基本面變化所致，所以屬於對於未來信心層面的問題，這可由 Fed 用「預防式」降息一詞來印證。

(資料來源 Wind)

此外，根據美國國家經濟研究局 (NBER) 數據顯示，1978 年至今，美國共經歷 5 波的經濟衰退，歷次衰退之前 10 年期與 2 年期美債利差均出現倒掛。

從利率倒掛到實際發生經濟衰退的時間來看，最快是在發生倒掛後 12 個月美國國經濟出現衰退，最慢則是 36 個月，平均為 22 個月。

所以依照此規律來看，目前美債 10 年期與 2 年期利率發生倒掛，並不能判定美國經濟短期就會立即陷入衰退，但中、長期美國經濟確實有衰退隱憂。

同時，在利率倒掛後，Fed 並未對這個現象多做解讀，聯準會官員也沒有釋出明顯鴿派訊號。由於美國經濟基本面還未顯著惡化，再加上資產價格和企業債務位在高檔，Fed 在降息的考量上仍有諸多考量點，何況已經預防式降息一碼。

不過利率倒掛是警訊，即使不具備立即性的經濟衰退風險。但投資人應特別留意的是，若未來美中貿易摩擦有機會平息 (好事容易讓人忘了危機感)，而現在的利息倒掛所暗示的經濟衰退，是否真的會在約 2 年左右的期間內發生。

美債 10 年期與 2 年期利率出現倒掛，目前市場資金流動的情況來看以美元、日圓、黃金最受青睞。短期內，這類資產仍會持續吸引資金流入，畢竟全球政經局勢並不穩定，且美中貿易很難在短期內解決，現在又再加上香港反送中的局勢變化，更突顯出避險資產的需求。