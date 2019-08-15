〈利率倒掛〉「新債王」岡拉克：降息也無法阻止美國經濟衰退

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在週三 (14 日) 警告，美國聯準會降息並不能阻止經濟衰退的發生，並且一旦聯準會進入寬鬆模式，已經為時已晚。

岡拉克表示，投資者正「慢慢地在接受。債券市場衰退的信號已經顯示了相當長的一段時間」。美國 2 年期和 10 年期公債收益率曲線自 2007 年 6 月以來首次出現倒掛，10 年期公債的收益率跌至 1.574%，創三年來新低，表明投資者對於經濟衰退的趨勢更加擔憂。

世界各地經濟數據疲軟、中美貿易衝突、日韓貿易糾紛以及香港等地的政治緊張局勢引發了對全球經濟成長衰弱的擔憂，也加劇了市場對央行降息的預期，政府債券收益率大幅下跌。

「要說降息能阻止經濟衰退是有缺陷的。」岡拉克表示：「一旦聯準會處於寬鬆模式，就已經為時已晚，經濟衰退趨勢已經增強。」

在兩週前，美國聯準會主席 Jerome Powell 將美國央行自 2008 年以來的首次降息定位為「中期調整」，表明了此舉不是一系列降息的開始。岡拉克對此表示，經濟形勢面臨危機的原因在於 Powell 「不能將前後不一致的訊息放在一起。每次會議說法都有所不同，中期性政策調整的說法不會持續。」

針對美股前景，岡拉克認為，今年某個時候美股將會跌破去年 12 月的低點，此外他認為 6 個月期國庫券相對有吸引力。

「這是周期當中非常危險的一部分，美國經歷了 10 年的擴張，很明顯聯準會已經過度緊縮。失業率是一個滯後指標。在許多地方都可以看到負利率。如果聯準會的目標是持續擴張，他們需要更加積極。」