【鍾國忠專欄】又是利空考驗人性時刻

(一) 台股迄今表現仍優於亞股

本季到 8/15 為止，剛好過一半，至目前為止，第三季指數跌幅約 3.75%，全年漲幅 6.16%，第三季多空比是 1:2.7，空方暫時略優勢，雖然成績不出色，但相對鄰近亞股而言，韓股、港股與日股等區域都來到年初指數位置附近，台股表現已相對較好，主要原因有二大因素，一是半導體產業後勢仍不差，二者是因台股有 4% 以上高股息殖利率，仍相當誘人！

雖然美中貿易大戰一直存在，但每次都在驚濤中度過，如美國原訂 9 月起對 3000 億美元中國製輸美產品，增課 10% 關稅，但卻在 8/13 意外宣布包括手機與筆電等部分商品增稅將延至 12 月 15 日實施，事後美國總統川普也證實，此舉是為耶誕節，避免關稅影響美國消費者，因此經濟面與政治面間的角力與平衡，各國領袖也是得顧慮的面向。

(二) 每次利空考驗人性

現階段台股操作難度相當高，理由如下:

(一) 國際政治面變化多端: 先前美中二國貿易戰令市場緊張，接下來又加上日韓貿易戰，又有英國硬脫歐，危及歐盟政經穩定，另外伊朗、印度等政治風險升高、阿根廷總統預選爆冷門，現在還有香港反送中示威等，一般投資人多會考量風險而怯步，也因此，法人操作上更小心謹慎，但股市獲利者，多數是偏非常人思維。

(二) 營運財報參考成分高: 最近公布上市櫃公司 7 月營收，整體營收 2.96 兆元，月增幅約 7.3%，年增幅約 0.08%，看起來成績不差，近來也公布完畢第二季、半年報，公布完後，不好的公司股價走勢不佳，但較好的公司，股價走勢也不完全偏多反應，主要是市場認為，許多業者因應美中貿易等關稅提早拉貨，加上今年本來市場預期景氣較去年不好，所以營運財報公佈後，法人仍有擔心後續各家基本面狀況。

問題來了，降息風一直在國際間輪流吹，除非市場願意接受低利率而被物價上漲侵蝕購買力，否則此時資金寬鬆氾濫下，資金仍會找去處，所以要降低受影響程度，就可分批買進指數型 ETF，或大型個股等 ETF，因為這些指數長期向上 (註: 台股因為有除息而指數蒸發，所以才會受萬一點大關影響，但若將息值還原之後，指數早已創新高)，而大型公司也有一定體質，歷經過多少次歷練而存活，買這些標的長期持有，至少可打敗銀行定存。

舉個例子，景氣有循環週期，如果是 5~7 年，以持有 7 年定存，長期獲利也差不多是 8-9%，但買指數 ETF 則就可能會超過，因為台股長期潛在股息殖利率約有 4.5%，光用一半的數值來計算也高於銀行定存，現在問題是，投資人現在是否具備足夠投資信心。