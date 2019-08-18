〈觀察〉新台幣利變型保單停售 反助攻壽險傳統保單大賣

因投資去化不易與新台幣避險成本過高兩點因素，造成新台幣利變型保單停售，進而產生保單停售效應，反讓 7 月傳統型保單初年度保費收入大增，年增 13.5%，也排擠到壽險投資型保單初年度保費收入大減。

據壽險公會最新統計，今年 1-7 月業績，總保費收入 1.96 兆元，增加 3.7%，初年度保費收入增加減少 6.4%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；投資型保險商品初年度保費收入 1520.29 億元，佔全險初年度保費收入的 20.9%，跟去年同期占比 25.9% 相比，下滑不少。

由傳統型保險商品的初年度保費收入看來，總計初年度保費收入達 5743.6 億元，較去年度 5060.96 億元、增加 13.5%；其中，壽險 5066.49 億元，較去年度 4390.71 億元、增加 15.4%；傷害險 7217 億元；健康險 2272.9 億元；年金險 3776.4 億元，較去年度減少 7%。

由投資型保險商品的初年度保費收入看來，總計初年度保費收入達 1520.29 億元，較去年度 1768.05 億元、年減 14%；其中，壽險 1079.04 億元，佔全險初年度保費收入的 14.9%；年金險 4412.6 億元，佔全險初年度保費收入的 6.1%。

之所以出現壽險投資型保單與傳統型保單，一消一長的現象，主要是市場從去年 11 月開始，就陸續有許多高利保單停售，例如南山人壽停止業務通路銷售高利率躉繳新台幣利變壽險，當時宣告利率 2.94%，而今年 1 月後，因投資去化不易與新台幣避險成本過高兩點因素，包括新光人壽、中壽、富邦人壽紛紛停售 2.94%~2.98% 的躉繳利變壽險，進而產生保單停售效應，7 月傳統型初年度保費收入相較去年同期增加 13.5%。

投資型保險商品部分，也是保單停售效應影響，市場受到排擠，7 月投資型初年度保費收入相較去年同期減少 14%。