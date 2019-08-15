美債殖利率倒掛景氣將反轉？ 投信：是否意味經濟衰退待觀察

美國長短天期公債殖利率倒掛，加深市場對經濟衰退恐慌，美股四大指數周三同步下挫，道瓊工業指數更暴跌 800 點，投信表示，此次殖利率倒掛因通膨仍處於低檔、資金仍相對寬鬆，與先前情境不同，是否意味經濟即將衰退，仍有待觀察。

美股周三盤中受美債 10 年期、2 年期殖利率倒掛影響，導致市場對經濟衰退疑慮升溫，引發美股重挫，回顧歷史，曾經發生過 6 次景氣循環，美債 2 年期與 10 年期殖利率倒掛的情形。

施羅德投信表示，受美中貿易戰影響，導致中國經濟表現疲弱，加上貨幣寬鬆政策，進而影響全球經濟表現，預期中國可能因應景氣走弱，進一步採取景氣刺激方案提振經濟表現。

其次，通膨維持低檔，與過去循環末期通常伴隨通膨上揚不同，目前通膨維持低檔，各國央行有更多實施寬鬆政策空間。

施羅德投信表示，目前市場資金充沛，主要國家十年期公債殖利率仍偏低，在全球負利率公債金額屢創新高情況下，美國十年期公債 1% 以上的利率成為資金追逐的目標，這也是壓低美國長天期公債利率的原因。

摩根多重收益型產品經理陳若梅表示，市場經常將美國公債殖利率曲線變化作為觀察全球經濟走向的重要指標，並將 10 年期公債與 2 年期公債利差轉為負值視為經濟即將邁入衰退。

但回顧過去經濟出現衰退時，殖利率曲線反轉後，平均美股仍維持 8 個月以上的漲勢，要正式邁入衰退尚需 14 個月的時間。

陳若梅分析，金融海嘯後的多頭走勢已邁入第 10 年，美國經濟正處於景氣擴張的中後階段，需要更加謹慎看待經濟動能變化的訊號，儘管美中貿易摩擦增添前景的不確定性，美國民間消費總經數據相對持穩，且貨幣政策積極預防下檔風險的態度明確，研判目前全球經濟成長將是轉向趨緩，而非立即衰退。