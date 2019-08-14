瑞銀：歷史數據顯示 現在不是「跌深買進」的好時機

在長期的牛市之中，「跌深買進」是一個有用的獲利策略，不過瑞銀 (UBS) 警告，在當前的局勢下，這種做法可能並不聰明。

瑞銀策略師 Francois Trahan 和 Samuel Blackman 表示，當市場領先指標正在加速成長時，跌深會是買入的機會。但是目前的情況正好相反，PMI(採購經理人指數) 勉強高於 50，還可能進一步走弱，看到低點進場很可能面臨損失。

PMI 走勢 (圖表取自 Market Watch)

PMI 是透過調查，衡量民間企業經濟活動的指數，被視為領先指標，能夠提供經濟前景的線索。指數高於 50 時，表明經濟活動正在擴張，低於 50 則表明經濟萎縮。

受消息面影響，在川普宣布延後課徵部分關稅後，道瓊指數週二 (13 日) 上漲超過 370 點。但整體 8 月股市仍在下滑，道指本月下挫 2.2%，標普 500 指數跌 1.8%。

瑞銀指出，自 1974 年起 9 次的經濟周期中，當 PMI 正加速成長時，為「風險上升」期，「跌深買進」的獲利最好。然而，在 PMI 由峰值下滑時，在「風期關閉」期，「跌深買進」就不見得獲利。等到 PMI 跌破 50，進入「風險厭惡」階段，這種做法就很難賺錢。

(圖表取自 Market Watch)

瑞銀強調，當前不但周期進入「風期關閉」階段，而且企業獲利前景惡化。就利率而言，分析師認為，它通常落後 18 個月。因此，往前回推 18 個月，實際上當前正面對緊縮的風險。

綜合來看，Trahan 和 Blackman 指出，「跌深買進」策略預期的表現會是「非常差」，不宜採行。